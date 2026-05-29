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聖荷西水處理廠 發現小型軟體沼蛤

編譯組／綜合報導
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聖荷西飲用水處理廠發現中國入侵物種金絲貽貝，並正在加州各地擴散，其防治費用可能高...
聖荷西飲用水處理廠發現中國入侵物種金絲貽貝，並正在加州各地擴散，其防治費用可能高達數百萬美元。（wildlife.ca.gov官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一種名為「golden mussel」（金絲貽貝）的入侵性小型軟體沼蛤首次在聖塔克拉拉縣被發現。這種生物繁殖迅速，會對管道、飲用水處理廠、灌溉系統和水壩造成數百萬美元的損失，已在加州各地引發日益嚴重的擔憂。

上個月，在聖荷西Alum Rock公園附近的Penitencia水處理廠原水取水區發現了一隻幼體金絲貽貝。幾周後的4月下旬，在聖荷西Almaden地區的Santa Teresa水處理廠原水過濾器中又發現了一隻成體。聖塔克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）官員表示，飲用水依然安全。

當地官員表示，現在必須在部分水務設施中安裝價值數十萬美元的設備來清除這些生物，同時加強當地水庫划船者的檢查規定，並限制今年十餘個地下水回灌池的使用方式。雖然情況尚未失控，但隨著季節推移，它們可能會大量繁殖。

這種沼蛤長約一吋，殼呈金棕色，原產於中國。它們壽命為兩年，能在水溫低至41華氏度（約5攝氏度）、高至95華氏度（約35攝氏度）的環境中存活，甚至能在無水狀態下存活長達10天。在某些地方，若不加以控制，它們會在堅硬表面、河岸及水庫底部形成驚人的密集群落，並可能捕食本地魚類及其他物種賴以生存的浮游生物，且已被證實與有害藻華現象有關。

近期，聖荷昆縣和寇恩縣議會已宣布地方緊急狀態，因為金絲貽貝在水利設施中日益頻繁地出現，需要耗資巨大的清除工作。這些措施將使兩縣能夠申請州和聯邦援助。

該物種迅速在三角洲地區擴散，堵塞了向農戶輸送水的虹吸管，覆蓋了康曲柯士達水利局的進水格柵，並迫使東灣公用事業委員會去年作為預防措施，關閉了所有水庫的船隻通行。這些金絲貽貝的蹤跡已南至貝克斯菲、洛杉磯和聖地牙哥縣。

目前加州的主要策略是加強全州範圍內的船隻檢查。當局敦促船主在駛入湖泊前務必對船隻進行「清洗、排空、晾乾」處理。

這些沼蛤可通過刮除、高壓沖洗以及潛水員的水下清理等方式清除，但必須定期開展清理作業，且必須妥善處置大量死亡的金絲貽貝。聖塔克拉拉谷水利局已為聖路易斯水庫的泵站購置了一套價值13萬美元的紫外線消毒系統。

官員們希望通過提高公眾意識、加強研究和採取防治措施，阻止它們造成嚴重的破壞。

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