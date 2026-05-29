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中國境內消費 可使用Paypal錢包微信支付 匯率實時結算

洛杉磯訊
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微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。（路透...
微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。（路透）

對許多華人而言，赴中國探親旅遊，日常支付成為一大困擾。隨著微信支付（WeChat Pay）與支付寶（Alipay）在中國大陸高度普及，數位支付已覆蓋絕大多數消費場景，如果沒有這些支付工具，幾乎寸步難行。近日，騰訊（Tencent）與PayPal達成新合作，美國PayPal用戶今後在中國境內消費，可直接使用PayPal錢包在微信支付商戶網絡完成付款。

據路透、ABC等多家媒體報導，騰訊金融科技日前宣布，美國PayPal用戶現可透過微信支付的二維碼商戶網路，在中國境內消費，此舉提升支付便利性。換言之，PayPal用戶今後在中國境內消費時，無論是主動掃碼，還是出示付款碼，只需打開PayPal錢包，就能與支持微信支付的商戶完成交易，匯率將以實時結算。騰訊指出，相關服務首階段將率先向美國PayPal用戶開放，未來將擴展至更多國家和地區。

近年來，中國大陸移動支付發展迅速，微信支付與支付寶幾乎覆蓋日常所有消費場景。無論餐飲購物、地鐵公交、景區消費，還是街邊小店與夜市攤位，掃碼支付已成為主要付款方式。有些商家甚至只掃碼支付，不收現金。不少華人回國探親、旅遊時，感慨中國生活便捷同時，也在支付使用上面臨諸多不便。如今，PayPal錢包接入微信支付商戶網絡，無疑提供更便利的支付選擇。

微信支付自2019年起，便已開放用戶綁定境外銀行卡功能，以吸引更多海外用戶使用移動支付。微信官方數據顯示，今年1月至4月期間，外籍旅客使用國際銀行卡綁定微信支付後的交易筆數，同比增加近80%。為進一步吸引海外用戶使用微信支付，騰訊同時宣布推出限時優惠活動。即日起至2026年12月31日，首次綁定國際銀行卡的微信支付用戶，在完成首筆消費後，可享有連續90天手續費減免優惠。

根據官方說明，優惠期間，用戶每日單筆或累計1000元人民幣（約142美元）以內的消費，可減免3%的交易手續費，以降低海外旅客在中國使用移動支付的成本。

PayPal全球高級副總裁兼PayPal World負責人威廉斯（Otto Williams）表示，中國擁有全球領先的數位支付生態，對國際旅客而言，能否順暢完成支付，已成為在華體驗的重要組成部分。他指出，PayPal希望通過此次合作，讓海外用戶繼續使用自己熟悉且信任的錢包工具，在中國實現更加便捷、無縫的支付體驗。

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為香港的餐廳懸掛接受微信支付與支付寶。（路...
微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為香港的餐廳懸掛接受微信支付與支付寶。（路透）

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