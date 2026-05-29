灣區惡名昭彰「派對媽」 被判處最高刑期35年10個月

灣區惡名昭彰「派對媽」被聖塔克拉拉高等法院法官判處最高刑期35年10個月。(圖取自聖塔克拉拉高等法院臉書)

灣區 惡名昭彰「派對媽」奧康納(Shannon O’Connor)疫情 期間策畫一連串青少年派對，慫恿她十多歲兒子的朋友們酗酒和發生醉酒性行為，這些罪行導致十多名兒童身心受到傷害。法官28日判處她最高刑期35年10個月監禁。

聖荷西信使報報導，在量刑聽證會的最後一天，奧康納首次對她被判犯下的40多項罪行表達悔意。

然而，她的聲明遭到首席檢察官喬安娜李（Joanna Lee）強烈反駁，認為她的言論令人深感憤慨，絲毫沒對自己的所作所為承擔任何責任，無法相信她說的任何話，因為每一句話都是為了自身利益，而且充滿謊言。

在宣判時，聖塔克拉拉高等法院法官彼得森（Judge Elizabeth Peterson）指出，奧康納的行為「陰險」（insidious），並表示她不相信奧康納真心悔過。奧康納在她的陰謀中反覆操縱兒童、家長甚至警察。

法官指出，判決旨在顯現奧康納行為的極其惡劣以及她對這些家庭造成持久傷害。奧康納並沒有真正悔過，若不將她監禁，她將對其他兒童構成威脅。

奧康納在縣監獄服刑約4年半，可獲得9年的刑期抵扣，意味她必須服完剩餘26年多刑期中的大部分。最終刑期將取決於她在獄中獲得的任何抵扣。

奧康納的辯護律師普科斯基（Stephen Prekoski）請求法官考慮判處20年監禁，以使其刑期與最初的量刑範圍相符。他表示，考慮到奧康納的年齡以及女性在監獄中的預期壽命，任何接近最高刑期的判決，都顯示法院認為「她應該死在牢中，沒有機會見到日光或她的孩子。」聽證會後，普科斯基表示他計畫上訴。

聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）在聽證會後表示，這項判決是對這兩名前青少年及其家人的肯定，他們經歷多次出庭作證，並再次面對嚴重創傷，最終才使案件得以結案。今天，對於這些勇敢、堅強、有韌性的孩子和他們的家人來說，正義終於到來。

現年52歲的奧康納被判犯有16項重罪，包括危害兒童、性侵犯和妨礙證人作證。此外，她還被判犯有31項輕罪，這些輕罪關於她為十多歲兒子及其朋友和戀人在其位於洛斯蓋圖（Los Gatos）住處、太浩湖（Lake Tahoe）、聖塔克魯斯（Santa Cruz）等地舉辦的秘密派對，提供酒精。

法官批准11項危害兒童罪和2項代理性侵犯罪（proxy sexual penetration counts）的加重情節，從而判處近36年的最高刑期。