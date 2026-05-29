我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

離奇…聖荷西動漫展參與者賣「腳汁」 1小時售罄

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在灣區動漫展上，Cosplay模特出售了「腳汁」，據稱這些飲品不到一小時就售罄。...
在灣區動漫展上，Cosplay模特出售了「腳汁」，據稱這些飲品不到一小時就售罄。（Copilot AI生成）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周，聖荷西市中心FanimeCon展館外，身著cosplay服裝的參與者兜售「新鮮腳汁」（fresh feet juice）的照片和視頻在網上瘋傳，將這場非官方的深夜動漫聚會變成了國殤日後網絡上最離奇的新聞之一。

圖片顯示，兩名角色扮演者（cosplayer）坐在裝滿紅色液體的冷藏箱旁，赤腳浸在裡面。一塊手寫標牌上寫著「新鮮腳汁」和「5美元一口」。另一段視頻中，有人似乎正在喝從一名角色扮演者腳上滴落的液體。

這一行為似乎發生在Park Con期間，這是一個非正式的戶外聚會，在FanimeCon當天官方活動結束後，該活動會吸引展會參與者及其他cosplayer前往聖荷西市中心。

多段視頻似乎涉及酒精，包括片中描述的伏特加「feet shots」以及使用Everclear（一種高濃度酒精）沖洗或消毒雙腳的場景。

FanimeCon於22日至25日舉行，主辦方稱其為北加州規模最大的動漫展會。這一年度盛事吸引數千名粉絲前往聖荷西市中心，參與角色扮演、專題討論、遊戲、藝術家展位及各類表演。

這些「腳汁」圖片在社交媒體上迅速傳播，並被遊戲和奇聞網站轉載，評論者們似乎在厭惡、難以置信以及對這種「創收手段」的勉強敬佩之間搖擺不定。

據現場粉絲的評論稱，這些飲品不到一小時就售罄。

然而，幾個基本問題仍未得到解答：是誰組織了這次銷售？具體提供了什麼？有多少人購買了？參與者是否持有食品、小販或酒類相關許可證？

這一事件還引發了一個實際問題：這是合法的嗎？

聖荷西市表示，戶外食品銷售受市政府和聖塔克拉拉縣公共衛生局的雙重監管。聖縣政府稱，提供食品的公共活動組織者通常需要臨時食品設施許可證，未經有效環境衛生許可銷售食品或飲料可能導致立即停業、面臨罰款或被處以輕罪傳票。

目前尚不清楚縣衛生檢查員是否知曉「腳汁」的銷售情況，也不清楚該活動是否符合縣政府對食品設施的定義。截至27日（周三），尚無公開紀錄顯示針對這一引發熱議的事件採取了執法行動。

FanimeCon的「行為準則」適用於持有入場證或受邀進入聖荷西會展中心（Convention Center）、南大廳（South Hall）及聖荷西市政中心（San Jose Civic）的人員。這些引發熱議的照片似乎是在上述官方區域之外拍攝的。

加州 聖荷西

上一則

美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展 5月30日起登場

下一則

聖荷西水處理廠 發現小型軟體沼蛤

延伸閱讀

加州動漫展場外驚見Coser「腳汁攤」一杯15美元 一小時內賣光

加州動漫展場外驚見Coser「腳汁攤」一杯15美元 一小時內賣光
超級盃、三月瘋帶火經濟 聖荷西盼世足賽事複製成功經驗

超級盃、三月瘋帶火經濟 聖荷西盼世足賽事複製成功經驗
新法成效不彰 舊金山街頭買賣贓物仍猖獗 商家憂心

新法成效不彰 舊金山街頭買賣贓物仍猖獗 商家憂心
競選州長 馬漢缺席逾1/3聖荷西市議會會議

競選州長 馬漢缺席逾1/3聖荷西市議會會議
山姆店變自助餐？骨頭渣、空瓶現貨架 網籲約束「薅羊毛」

山姆店變自助餐？骨頭渣、空瓶現貨架 網籲約束「薅羊毛」

熱門新聞

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮