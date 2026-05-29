離奇…聖荷西動漫展參與者賣「腳汁」 1小時售罄

在灣區動漫展上，Cosplay模特出售了「腳汁」，據稱這些飲品不到一小時就售罄。（Copilot AI生成）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本周，聖荷西 市中心FanimeCon展館外，身著cosplay服裝的參與者兜售「新鮮腳汁」（fresh feet juice）的照片和視頻在網上瘋傳，將這場非官方的深夜動漫聚會變成了國殤日後網絡上最離奇的新聞之一。

圖片顯示，兩名角色扮演者（cosplayer）坐在裝滿紅色液體的冷藏箱旁，赤腳浸在裡面。一塊手寫標牌上寫著「新鮮腳汁」和「5美元一口」。另一段視頻中，有人似乎正在喝從一名角色扮演者腳上滴落的液體。

這一行為似乎發生在Park Con期間，這是一個非正式的戶外聚會，在FanimeCon當天官方活動結束後，該活動會吸引展會參與者及其他cosplayer前往聖荷西市中心。

多段視頻似乎涉及酒精，包括片中描述的伏特加「feet shots」以及使用Everclear（一種高濃度酒精）沖洗或消毒雙腳的場景。

FanimeCon於22日至25日舉行，主辦方稱其為北加州 規模最大的動漫展會。這一年度盛事吸引數千名粉絲前往聖荷西市中心，參與角色扮演、專題討論、遊戲、藝術家展位及各類表演。

這些「腳汁」圖片在社交媒體上迅速傳播，並被遊戲和奇聞網站轉載，評論者們似乎在厭惡、難以置信以及對這種「創收手段」的勉強敬佩之間搖擺不定。

據現場粉絲的評論稱，這些飲品不到一小時就售罄。

然而，幾個基本問題仍未得到解答：是誰組織了這次銷售？具體提供了什麼？有多少人購買了？參與者是否持有食品、小販或酒類相關許可證？

這一事件還引發了一個實際問題：這是合法的嗎？

聖荷西市表示，戶外食品銷售受市政府和聖塔克拉拉縣公共衛生局的雙重監管。聖縣政府稱，提供食品的公共活動組織者通常需要臨時食品設施許可證，未經有效環境衛生許可銷售食品或飲料可能導致立即停業、面臨罰款或被處以輕罪傳票。

目前尚不清楚縣衛生檢查員是否知曉「腳汁」的銷售情況，也不清楚該活動是否符合縣政府對食品設施的定義。截至27日（周三），尚無公開紀錄顯示針對這一引發熱議的事件採取了執法行動。

FanimeCon的「行為準則」適用於持有入場證或受邀進入聖荷西會展中心（Convention Center）、南大廳（South Hall）及聖荷西市政中心（San Jose Civic）的人員。這些引發熱議的照片似乎是在上述官方區域之外拍攝的。