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從不敢說到被看見…金山訂亞太裔同志及跨性別日

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」...
舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」。（記者李怡／攝影）

在亞太裔傳統文化月接近尾聲之際，舊金山市府27日宣布，將5月27日訂為「亞太裔同志及跨性別日 ，QTAPI Day」，並啟動活動周。對於亞裔性少數而言，這場看似小眾的活動，背後反映出灣區亞裔年輕世代，近年越來越受到關注的身分認同、心理健康與家庭文化議題。

對許多華人而言，「QTAPI」或許仍是陌生名詞，但在舊金山這座亞裔人口龐大的城市，越來越多年輕亞裔開始公開談論自己在家庭、文化與身分認同之間的拉扯。尤其不少華裔第二代，同時成長於亞洲家庭文化與美國自由社會中，如何與父母談論性別認同、情感關係甚至心理健康，近年也逐漸成為灣區亞裔家庭中的真實課題。

舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」...
舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」。（記者李怡／攝影）

舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」...
舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」。（記者李怡／攝影）

「很多亞裔性少數年輕人，其實長期活在『不敢說』的壓力裡。」一名現場與會者說，亞裔社群過去普遍較少公開談論同志、跨性別或心理健康議題，不少人擔心家庭不理解、社區眼光，甚至選擇長期隱藏自己。

也因此，這場活動除了象徵性的命名，更帶有公共健康與社區支持意義。主辦單位指出，亞太裔LGBTQ族群在醫療、心理健康與社會支持方面，長期面臨資源不足與文化隔閡問題，希望透過QTAPI Week，讓更多民眾認識相關醫療、心理與青年支持資源。

新聞發布會於市府門前舉行，市長羅偉（Daniel Lurie）、市議員陳詩敏（Connie Chan）、陳小焱、馬佰樂等到場支持。多個長期服務LGBTQ與亞裔社區的公共衛生與社區機構共同出席。

舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」...
舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」。（記者李怡／攝影）

舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」...
舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」。（記者李怡／攝影）

出席活動的舊金山社區健康中心執行長Lance Toma表示，亞裔社群本身就是高度多元的群體，希望未來能建立更多安全空間，讓不同背景的人都能被看見、被理解。

陳詩敏則表示，亞太裔社群內部本來就有許多不同聲音，市府希望透過這類活動，讓更多人願意彼此理解與對話。

近年舊金山在推動多元文化政策上動作頻繁，除了亞太裔文化月、跨族裔社區活動外，也持續將不同少數群體納入城市公共討論。對灣區不少華人家庭而言，這場活動或許也代表，一些過去難以啟齒的話題，正開始被更多人正面看見。

舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」...
舊金山市政府宣布，每年的5月27日為「亞太裔同志及跨性別日，QTAPI Day」。（記者李怡／攝影）

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