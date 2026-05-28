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舊金山破獲「扯金項鍊」搶劫案 逮5嫌 華人出門不敢戴金飾

記者李怡／舊金山報導
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舊金山街頭近期「扯金項鍊」搶案頻傳，警方日前跟監一起發生在Muni公車上的搶案，...
舊金山街頭近期「扯金項鍊」搶案頻傳，警方日前跟監一起發生在Muni公車上的搶案，逮捕5名嫌犯。（記者李怡／攝影）

舊金山警察局（SFPD）27日宣布，警方近日破獲一起涉及多名嫌犯的連環「扯金項鍊」搶劫案件，五名涉案男女已被逮捕。警方指出，這些案件自4月底至5月中旬，接連發生於英格塞區（Ingleside District）一帶，嫌犯涉嫌在街頭與Muni公車上鎖定路人下手，強行搶走受害者脖子上的金項鍊。

近來舊金山街頭與公共交通系統上的「扯金鍊」案件頻傳，也讓不少亞裔與長者社區提高警覺。有華人居民表示，現在出門已不敢佩戴金飾，尤其搭乘Muni或在人潮較多的商業區行走時，都會特別注意周圍陌生人動向，擔心成為下一個受害者。

部分居民也認為，這類搶案通常發生得非常突然，受害者往往來不及反應，社區對治安問題依然感到不安。

SFPD表示，22日，舊金山警局即時調查中心（RTIC）發現一輛與多起案件有關的黑色Honda休旅車出現在日內瓦大道（Geneva Avenue）附近後，立即通知便衣警員與無人機團隊展開跟監。

警方觀察到，嫌犯駕車在公車站周邊緩慢行駛，並不斷觀察路人與乘客動向。之後，一名男性嫌犯登上一輛Muni公車，涉案車輛則一路尾隨。不久後，另有兩名女性嫌犯也上車，她們似乎是為協助主嫌下手搶劫後逃逸。當公車行駛至Mission街與Tingley街附近時，男性嫌犯突然扯下受害者脖子上的金項鍊後逃跑，兩名女嫌也快速下車，並跳上尾隨在公車後面、 負責接應的涉案車輛，快速駛離。

警方隨即展開追捕，最終逮捕車內五名嫌犯。警方表示，未來仍會持續加強對街頭搶劫與公共交通犯罪的巡邏與監控，以保護居民安全。

舊金山警局提醒民眾，搭乘公共交通工具或在人潮較多地區時，應避免外露貴重首飾與財物，並隨時提高警覺。若發現可疑人車或遭遇突發狀況，應立即報警。警方表示，目前案件仍在進一步調查中，不排除還有其他相關案件或更多受害者尚未出面。

舊金山 亞裔 華人

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