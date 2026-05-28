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曾惹民怨… 科技人巴士頻率驟減40%

編譯林思牧／綜合報導
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把金山科技青年送到矽谷上班的巴士，頻率已少了40%。(示意圖，primechar...
把金山科技青年送到矽谷上班的巴士，頻率已少了40%。(示意圖，primecharterbus.com)

數據顯示，曾經遍布舊金山大街小巷造成民怨的科技人通勤巴士，頻率已驟減40%。

舊金山紀事報報導，最近一個早上的8時，大約十幾位20多歲的年輕人背著背包，戴著耳機，低著頭低頭滑著手機，在舊金山碼頭區的橙色遮陽篷下等候。幾分鐘後，一輛銀色雙層巴士停在路邊，人們默默地排隊上車，一邊掃描工作證，一邊等待司機將他們送往位於矽谷的科技公司。

通勤巴士，當地人稱之為科技巴士或谷歌巴士，長期以來一直是矽谷年輕員工的理想選擇，他們渴望體驗都市生活的活力，而不是沉睡的半島和南灣郊區。在2010年代，這些巴士常常是科技驅動的社區（例如米慎區）高檔化的象徵。

但舊金山交通局的數據顯示，這些巴士只能在特定區域停靠，只能在特定街道行駛，如今的數量遠不如以前。今年迄今為止，通勤班車的月均接送次數比2019年同期減少了40%，這表明，與公交系統有一樣的趨勢，越來越多的人不再像以前那樣經常乘坐私營巴士前往偏遠的工作地點。

這項改變再次印證了舊金山在遠距辦公時代所發生的轉變。早在疫情重塑灣區之前，科技公司提供的班車就曾引發米慎區部分居民的不滿和抗議，在他們眼中，這些班車成了科技驅動的「士紳化」的象徵。而如今在碼頭區看到的寧靜祥和的接駁車景象，與當時的景象截然不同。

2010年代，這種巴士的數量開始增加，被宣傳為上班族獨自駕車通勤的替代方案，但這加劇了尖峰時段的交通擁堵。2015年，舊金山交通局（SFMTA）的一項調查發現，50%的接駁車乘客表示，如果沒有接駁車，他們會選擇獨自開車上班；約30%的人表示會選擇大眾運輸工具。

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