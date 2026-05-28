屋崙超速攝影機 40天開出8.2萬張罰單 可能帶來400萬元收入

已運用超速攝影機相當時間的城市，大多可看出開罰對遏制超速有用。（本報檔案照）

屋崙 在3月中旬啟用超速攝影機，最初40天已開出8萬2000張罰單，市政府應該因此得到不少的收入。

紐約郵報報導，這項交通措施在3月15日正式開始開單，此前曾有一段僅發警告的寬限期。根據本月初屋崙市政廳公布的數據，該項目已發出高達8.2萬張超速罰單和6.9萬張警告單。

屋崙新聞網站The Oaklandside報導，這意味著全市每天開出的超速罰單超過2000張。屋崙交通局測速安全攝影機專案經理拉斐爾（Craig Raphael）指出，3月15日至4月25日期間，分布在18個地點的35個攝影機平均每架攝影機每天開出約60張罰單和50張警告。

該市的攝影機於1月15日首次啟用，但最初只發出警告直至3月14日。根據州政府授權安裝這些攝影機的試點項目，初次違犯且只超速11至15哩/小時的司機仍只會收到警告。但超速16哩/小時或以上的司機，即使是初犯也會立即收到罰單。

市政府官員沒有提供確切的收入數字，但如果每張罰單都處以最低50美元的罰款，這8萬2000張罰單可能帶來約400萬美元的收入，扣除成本後應該也是不錯的額外收益。

所有攝影機都安裝在所謂的「高風險路段」–這些路段是大多數嚴重交通事故的發生地。而其中一個地點似乎成了違罰單的「重災區」：位於第73大道2345號的南向攝影機在全市執法紀錄中名列榜首，僅在最初的40天內就開出了8127張罰單和5500張警告。該路段的駕駛平均時速接近45哩/小時，而該路段的限速為30哩/小時。

排名第二的是Hegenberger Road和Spencer Street的交口，該路段南向行駛的司機平均時速超過55哩/小時，而該路段的限速為40哩/小時，該路段共開出了6902張罰單和3793張警告。