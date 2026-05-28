我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

屋崙超速攝影機 40天開出8.2萬張罰單 可能帶來400萬元收入

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已運用超速攝影機相當時間的城市，大多可看出開罰對遏制超速有用。（本報檔案照）
已運用超速攝影機相當時間的城市，大多可看出開罰對遏制超速有用。（本報檔案照）

屋崙在3月中旬啟用超速攝影機，最初40天已開出8萬2000張罰單，市政府應該因此得到不少的收入。

紐約郵報報導，這項交通措施在3月15日正式開始開單，此前曾有一段僅發警告的寬限期。根據本月初屋崙市政廳公布的數據，該項目已發出高達8.2萬張超速罰單和6.9萬張警告單。

屋崙新聞網站The Oaklandside報導，這意味著全市每天開出的超速罰單超過2000張。屋崙交通局測速安全攝影機專案經理拉斐爾（Craig Raphael）指出，3月15日至4月25日期間，分布在18個地點的35個攝影機平均每架攝影機每天開出約60張罰單和50張警告。

該市的攝影機於1月15日首次啟用，但最初只發出警告直至3月14日。根據州政府授權安裝這些攝影機的試點項目，初次違犯且只超速11至15哩/小時的司機仍只會收到警告。但超速16哩/小時或以上的司機，即使是初犯也會立即收到罰單。

市政府官員沒有提供確切的收入數字，但如果每張罰單都處以最低50美元的罰款，這8萬2000張罰單可能帶來約400萬美元的收入，扣除成本後應該也是不錯的額外收益。

所有攝影機都安裝在所謂的「高風險路段」–這些路段是大多數嚴重交通事故的發生地。而其中一個地點似乎成了違罰單的「重災區」：位於第73大道2345號的南向攝影機在全市執法紀錄中名列榜首，僅在最初的40天內就開出了8127張罰單和5500張警告。該路段的駕駛平均時速接近45哩/小時，而該路段的限速為30哩/小時。

排名第二的是Hegenberger Road和Spencer Street的交口，該路段南向行駛的司機平均時速超過55哩/小時，而該路段的限速為40哩/小時，該路段共開出了6902張罰單和3793張警告。

屋崙

上一則

北加好市多爆入侵害蟲 這些植物幼苗別亂種

下一則

曾惹民怨… 科技人巴士頻率驟減40%

延伸閱讀

州警喬裝工人 90號州際公路工程區8小時抓近百違規

州警喬裝工人 90號州際公路工程區8小時抓近百違規
「霹靂遊俠」道具車陳列博物館多年 竟被控在紐約違規超速

「霹靂遊俠」道具車陳列博物館多年 竟被控在紐約違規超速
博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單

博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單
印州強化執法 平均每天抓逾3名無證客卡車司機

印州強化執法 平均每天抓逾3名無證客卡車司機
不再容忍…印度比哈邦禁止宣傳種性制度 不除貼紙就開罰

不再容忍…印度比哈邦禁止宣傳種性制度 不除貼紙就開罰

熱門新聞

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
一名男子與一名女子週六被發現陳屍於停放在聖荷西州立大學停車場的一輛車內，死者並非聖荷西州大學生或教職員。（取自谷歌街景）

一男一女死於聖荷西州立大學停車庫的車中

2026-05-24 19:41

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜