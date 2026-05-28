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2.46億元…東灣少年犯下超級虛擬幣竊案 宛如電影情節

編譯林思牧／綜合報導
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馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦...
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

私人飛機、夜總會、法拉利：一名東灣少年與美國最大加密貨幣劫案的關聯，彷彿是虛構犯罪電影的情節。

舊金山標準報報導，杜斯特（Hamza Doost）身高6呎3吋，臉型圓潤，留著鬍鬚，一頭黑髮，腳踝上戴著電子監視器。過去一年，這位21歲的年輕人一直被限制在位於東灣郊區海沃的父親家中。他可以使用電腦，但政府在監控他的每一次按鍵。

令人費解的是–考慮到他當年的年紀–他竟然被核准了一個加密貨幣帳戶。不久前，他身穿一件色彩明豔的夏威夷印花襯衫，在一架豪華私人飛機上與一群興高采烈的朋友們合影。

聯邦檢察官稱，杜斯特是名為「SE Enterprise」的複雜犯罪團夥的關鍵人物，該團夥犯下了美國歷史上最大的單筆加密貨幣私人劫案：價值2.46億美元。這起竊案並非使用槍枝或複雜的技術手段，而是透過電話和心理施壓，針對華盛頓特區一位早期比特幣投資者實施的。

這位投資者犯了一個錯誤，那就是信任了這個團體。十幾名被告因參與這項持續兩年的犯罪計畫（其中包括數十起竊盜案）而等待審判或判刑。杜斯特的罪行可能會讓他面臨長達11年的監禁。大約三分之一的贓物至今下落不明。

2024年夏天，該團體鎖定了一位「巨鯨」。那是一位早期比特幣投資者，姑且稱之為R.W.。他們首先向R.W.發送了一封電子郵件，聲稱他的谷歌帳戶遭到未經授權的進入。隨後，團夥成員之一冒充谷歌安全團隊成員致電R.W.，警告他如果不驗證帳戶，帳戶將被關閉。

他們的伎倆奏效了。一旦進入R.W.的Google帳戶，該團夥便找到了他Gemini加密貨幣交易所帳戶的登入資訊。一名會員再次致電，並冒充Gemini客服人員。在R.W.被拖延通話期間，其他人竊取他的私人資訊。

「誘騙他搜尋自己的私鑰，謊稱私鑰可能洩露，」馬龍林（Malone Lam）寫道，他指的是用於存取加密貨幣錢包的私鑰。馬龍林是該團夥的創始人之一。

另一位創始人塞拉諾（Jeandiel Serrano）隨後說服R.W.下載了一款旨在保護其加密貨幣資金的程序。實際上，該程式賦予了該團夥遠端控制R.W.電腦的權力。他們即時監控R.W.存取私人文件並登入各種系統。時機成熟後，他們從R.W.的帳戶中竊取了價值2.46億美元的比特幣。

這是美國史上單筆金額最大的私人加密貨幣竊盜案。第二天，該團體在馬龍林位於邁阿密租住的豪宅中慶祝，並討論接下來要買些什麼。馬龍林使用一家名為Crypto Administration LLC的虛假控股公司購買了30輛豪車，包括麥克拉倫和帕加尼，以掩蓋其所有權。

在接下來的幾周裡，該團夥過著如同搖滾明星般的奢靡生活。在邁阿密，他們把每件價值1萬美元的愛馬仕鉑金包扔給夜店裡的女子搶奪。在洛杉磯的一次豪賭之夜，他們揮霍了400萬美元。

貨幣 夏威夷

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