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初夏採果季登場 東灣櫻桃園人氣旺

記者王湘涵/布倫塢報導
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每年5月底至6月初為灣區櫻桃主要產季，短短數周的櫻桃季正式展開。（讀者邱小姐提供...
每年5月底至6月初為灣區櫻桃主要產季，短短數周的櫻桃季正式展開。（讀者邱小姐提供）

隨著灣區進入初夏，東灣布倫塢、利佛摩一帶櫻桃園近日陸續開放採果（U-pick），吸引不少家庭趁著周末前往體驗採果、拍照與戶外踏青，每年僅短短數周的櫻桃季也正式展開。

每年5月底至6月初為灣區櫻桃主要產季，由於採收期不長，加上適合親子同遊、拍照與戶外活動，不少農場週末常出現排隊車潮，成為許多灣區家庭的季節限定行程之一。

東灣布倫塢向來是灣區知名採果地區，聚集多家櫻桃、草莓與杏桃農場；除布倫塢外，利佛摩周邊近年也有農場結合酒鄉觀光、採果與市集活動，吸引不少民眾安排半日或一日遊行程。許多家長表示，孩子親手採摘水果、認識農作物生長過程，也成為戶外活動中有趣的生活體驗。

目前多數農場採入園後自行採摘、依重量計價，價格則依農場與品種有所不同，部分熱門農場則需提前線上預約。由於近期氣溫逐漸升高，農場也提醒民眾攜帶飲水、防曬用品並穿著包鞋，部分地點停車空間有限周末上午時段也較容易出現車潮。

由於櫻桃成熟期受氣候影響較大，各農場開放時間與可採水果種類也可能隨天氣與果況調整，部分農場目前除櫻桃外，也同步開放草莓、藍莓或杏桃採摘；由於櫻桃季時間不長，熱門農場周末時段預約很快額滿，民眾出發前也建議先查詢果園營業時間、預約方式與最新果況資訊，以免撲空。

東灣布倫塢是灣區知名採果地區，吸引家庭趁著周末前往體驗採果。（讀者邱小姐提供）
東灣布倫塢是灣區知名採果地區，吸引家庭趁著周末前往體驗採果。（讀者邱小姐提供）

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