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北加好市多植物幼苗 發現入侵害蟲「玻璃翅葉蟬」

編譯林思牧／綜合報導
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玻璃翅葉蟬（glassy-winged sharpshooters）。(取自ip...
玻璃翅葉蟬（glassy-winged sharpshooters）。(取自ipm.ucanr.edu)

納巴谷好市多園藝部門販賣的葡萄藤和柑橘幼苗，發現夾帶有入侵害蟲物種，可能威脅葡萄酒產區的未來。

舊金山紀事報報導，北加州各地的農業官員警告好市多的顧客，不要移動近期購買的葡萄藤、柑橘苗或其他果樹苗。此前，在運往蘇諾瑪縣、納巴縣和蘇拉諾縣好市店面的植物中，發現了入侵物種「玻璃翅葉蟬」（glassy-winged sharpshooters），這引發了整個葡萄酒產區的擔憂。

蘇諾瑪縣表示，在運往聖塔羅薩等地好市多門店的葡萄藤中，發現了這種害蟲。蘇拉諾縣也分別報告了兩間好市多門市的發現。納巴縣則表示，在一間門市店的貨品中發現了一團玻璃翅葉蟬的卵塊，但該門市售出的157株葡萄藤目前下落不明。

農業官員稱，這種昆蟲對葡萄酒產區構成嚴重威脅，因為它會傳播皮爾斯病（Pierce’s disease）。皮爾斯病是一種細菌感染，通常會導致葡萄藤死亡，並可能大幅降低葡萄園的產量。

蘇拉諾縣農業專員艾德金（Ed King）在警報中指出：「玻璃翅葉蟬對蘇拉諾縣及其周邊地區的葡萄園、農田和家庭植物構成嚴重且迫在眉睫的威脅。這些昆蟲會傳播導致皮爾斯病的細菌，這種細菌會殺死葡萄藤，嚴重影響葡萄的生長。目前，社區合作至關重要。」

根據縣政府的指導意見，在4-5月期間從受影響縣或鄰近縣的Costco門店購買了葡萄藤、柑橘樹或其他果樹的居民，應將這些植物隔離在原包裝容器中，切勿種植入土、退貨、移植、贈送或丟棄到垃圾桶或堆肥桶中。

納巴縣官員表示，如果可能，居民應將購來的植物放入兩個密封的垃圾袋中，一個套在另一個裡面。農業檢查員可能會檢查植物及其附近的寄主植物，並可能在居民的土地上放置監測捕蟲陷阱作為預防措施。

納巴縣官員還表示，在包括蘇諾瑪縣、馬連縣、蘇拉諾縣和宇洛縣在內的多個縣的貨品中都檢測到了這種害蟲的「所有生命階段」（昆蟲共有四個生命階段：卵、幼蟲、蛹、成蟲）。

北加 好市多 舊金山

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