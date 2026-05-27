簽證和入籍受阻 印度裔移民憂中圖強

密爾比達的印度社區中心（India Community Center）活動進行中的一景。（谷歌地圖）

隨著川普對H-1B簽證 和入籍途徑的打壓，多年來灣區印度 裔移民 崛起的潮流面臨新考驗，在愈來愈濃的反印裔氛圍中，社區居民採取一些途徑增強孩子的韌性。

舊金山紀事報報導，美國沒有哪個地區比灣區更具印度風情，灣區也沒有哪個城市比佛利蒙（Fremont）更具印度特色。在這裡，遊客湧入印度教寺廟，向象頭神伽內什和其他神靈祈禱。一些公立學校教授印度語，板球擊球的聲音在公園裡迴盪。

在城裡眾多的商業街裡，思鄉的移民們大快朵頤著印度美食。這座擁有22.7萬人口的矽谷郊區小鎮的市長本人就是一位來自旁遮普邦的印度移民。這裡的選民曾經幫助一位印度裔美國人——眾議員羅康納進入國會。

2016年川普當選後，反移民敵意（包括反H-1B簽證言論）急遽上升。聯邦政策讓持有H-1B簽證的印度裔處境更加艱難。川普推出10萬美元的新簽證申請費，加劇了人們的恐懼和不確定性。

近年來印度移民人數有所增長，但從印度移居美國的人數正在減少，主要是美國收緊移民政策，以及美國科技行業的變化，包括入門級工作崗位的減少。

而另一個因素是：包括德勤（Deloitte）、畢馬威（KPMG）和IBM在內的許多美國公司已在印度開設辦事處，吸引可以高薪為美國公司工作，同時享受印度的生活成本的人。

對有孩子的印裔家庭而言，他們在設法增強孩子的韌性。印度社區中心（India Community Center）在密爾比達、庫比蒂諾和丹維爾均設有分部，致力於增強社區凝聚力。2017年，桑吉夫和安賈莉庫爾卡尼夫婦（Sanjiv and Anjali Kulkarni）從印度搬到桑尼維爾，幫助撫養他們的孫女。當時，他們感到思鄉之情難以釋懷，也有些不知所措。

他們的兒子於2015年成為美國公民，之前他的科技公司為他擔保了H-1B簽證和綠卡。這對70多歲的退休夫婦最終找到了自己的立足之地。如今，他們在印度社區中心兼職。

2019年，帕瓦爾（Amit Pawar）和帕塔克（Hiren Pathak）聯繫了該中心。這兩位來自孟買的人，在20多歲時曾跟隨寶萊塢藝人巡演，他們萌生了開設寶萊塢舞蹈學院的想法。現年44歲的帕瓦爾目前在三個地點教授兒童、青少年和成人舞蹈。

最近一個晚上在密爾比達，帕瓦爾教一群4到7歲的孩子跳一首名為Rangtaari的熱門寶萊塢歌曲。他指導學生的舞蹈技巧，也教他們一些印度語單字。對印度移民來說，這樣的機會就像連結兩個世界，讓他們在美國出生的孩子在追逐美國夢的同時，也能了解自己的文化。

卡拉（Radha Kala）20多年前從孟買移民到加州。她欣喜地看到自己6歲的女兒現在能唱出寶萊塢歌曲的印度語歌詞–儘管女兒並不會說印度語。「我們在印度擁有的一切，在這裡都能找到。當然，我們會想念父母，但我們正在這裡建立自己的文化和社區，孩子們已經紮根於此。」