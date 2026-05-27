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聯手南韓天團 Oreo推BTS主題紫色餅乾

編譯組／綜合報導
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一款受南韓天團BTS啟發的Oreo餅乾即將問世。（美聯社）
一款受南韓天團BTS啟發的Oreo餅乾即將問世。（美聯社）

美聯社（Associate Press）報導，借勢消費者對全球風味日益增長的興趣，Oreo正與韓流超級組合天團BTS聯手推出一項極具衝擊力的營銷活動。

Oreo母公司Mondelez 26日表示，BTS主題Oreo將於6月1日在線上發售，6月8日登陸實體店。這款餅乾採用紫色夾心，以致敬該樂隊的標誌性顏色，將在全球80多個市場銷售，此次合作成為該品牌迄今為止規模最大的一次。

夾心餅乾還設計了13種壓花圖案，包括七位成員的名字以及粉絲在BTS演唱會上手持的應援棒輪廓。

夾心餅乾中的白棕雙色奶油餡經過特別調配，口感酷似韓式熱餅（hotteok）；這種填滿紅糖的熱乎乎煎餅是南韓廣受歡迎的街頭小吃。

BTS聲明︰「Oreo能成為我們首個全球合作零食品牌，是莫大的榮幸。我們小時候吃它，錄音室裡也吃它，如今Oreo正幫助我們將家鄉的味道分享給全世界。」

BTS聯名Oreo將限時發售，總部位於芝加哥的Mondelez未透露具體生產數量。Mondelez首席營銷與銷售官雷諾（Martin Renaud）透露，Oreo耗時約兩年研發這款BTS主題餅乾，最終將備選口味縮減至三種，最終確定為韓式熱餅（hotteok）。

BTS主題Oreo的推出正值消費者日益渴望體驗新穎且地道全球美食與風味之際。食品飲料諮詢公司Datassential表示，自2019年以來，主打全球風味（特別是亞洲和南美風味）的美國餐廳市場份額持續增長。

近年來，Oreo已與可口可樂、歌手兼演員Selena Gomez以及南韓女團Blackpink等展開合作。該品牌還在特定市場推出限時口味，例如日本的櫻花櫻桃味和中國的紅豆餡味。

BTS在食品合作方面也頗有建樹。2021年，該樂隊曾與麥當勞（McDonalds）合作，在50個國家推出全球套餐促銷活動。BTS還曾與南韓食品企業Paldo和Hy合作，共同開發了Arih系列麵食和飲料，該系列產品在Walmart有售。

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