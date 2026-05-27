Netflix總部設在洛斯蓋圖 原來是因創辦人不想長途通勤

洛斯蓋圖是灣區最平靜恬淡的城鎮之一，不知內情的人不會知道它也是個科技重鎮。(谷歌地圖)

介於聖荷西與聖塔克魯茲之間的洛斯蓋圖（Los Gatos），感覺像是富裕退休人士的天堂，但它卻是全球串流媒體的中心，據稱因為Netflix 創辦人不想從聖市通勤到矽谷 ，才結下這段姻緣。

舊金山標準報報導，洛斯蓋圖是灣區 最平靜恬淡的城鎮之一，沒有矽谷各城市的繁忙，蔥鬱的聖塔克魯茲山脈就在不遠處，所以不知內情的人不會知道它也是個科技重鎮。

但它卻是Netflix的家，那個剋死錄影出租巨擘Blockbuster的公司的總部所在。如今Netflix已成串流帝國（streaming empire），在全球190個國家有3億名訂戶，居民3萬3000人的洛斯蓋圖在無意之間成了串流革命的起點，也是串流器材Roku和Plex的出生地。

為了知道為何當初Netflix會設在這裡，標準報訪問了現今與過去的許多位公司員工。Netflix最初是設在聖塔克魯茲市北邊不遠的Scotts Valley，當時是把顧客選擇的DVD電影碟片郵寄給訂戶。但創始人蘭道夫（Marc Randolph）和海斯汀斯（Reed Hastings）很快就發現，要吸引到科技菁英，他們必須把公司向北遷到較接近矽谷的地方。

這兩位高管都住在聖塔克魯茲，但他們不想長途通勤，最後他們選了洛斯蓋圖作為妥協的位置，這裡離他們的家不遠，而對居住在桑尼維爾或巴洛阿圖的科技人才，上下班路程也不算遠。在2007年加入Netflix，後來成為其雲端建築師的柯克洛夫特（Adrian Cockroft）說，海斯汀斯是不循常規的人，他會做出一般人不會做的決定。

Netflix是洛斯蓋圖的最大雇主，該市的就業居民中有15.6%受雇於Netflix。但Netflix的行事相當低調，你在市區很少會看到Netflix的名字或商標。

洛斯蓋圖居民的年齡中位數是44.7歲，每戶的收入中位數是21萬8000美元，85%的居民是亞裔或白人。

相對而言，在它北邊不遠的聖荷西，年齡中位數是38.2歲，每戶的收入中位數是14萬6000美元，大約31%的居民是西語裔，22%是白人。