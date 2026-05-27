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參選加州州長 史泰爾聚焦民生 喊降生活成本

記者王子涵／舊金山報導
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加州州長候選人史泰爾表示，他參選理由很簡單，就是「加州人已經負擔不起住在加州」。...
加州州長候選人史泰爾表示，他參選理由很簡單，就是「加州人已經負擔不起住在加州」。(美聯社)

加州州長候選人史泰爾（Tom Steyer）26日接受美國社區媒體服務（ACoM）線上採訪，將競選主軸鎖定加州生活成本危機，強調住房、健保、電費、移民保護及族裔小商家機會。

史泰爾表示，他參選理由很簡單，就是「加州人已經負擔不起住在加州」。他承諾，若當選州長，將興建100萬套加州人負擔得起的住房，推動單一支付者健保制度，並改革電力壟斷，將電費至少降低25%。

在移民議題上，史泰爾表示，「移民建設加州，移民讓加州運轉」，支持更多來自世界各地的移民來到加州。若當選州長，將起訴涉及違法執法的ICE人員。他並主張州府應設立資金充足的法律辯護基金，協助面臨遣返威脅的移民。

健保方面，史泰爾重申支持單一支付者制度。他說，醫療保健應是每一名加州人的權利，並承認建立州級單一支付者制度需要聯邦豁免，也需要華府不同的政治環境，但強調會「從上任第一天開始」推動。

面對外界批評他以個人財富投入競選、試圖「買下州長職位」，史泰爾回應，自己雖是選票上唯一的億萬富豪，但不是這場選戰中唯一的億萬富豪。他指稱其他候選人背後有企業與富豪資金支持，而他不接受企業金錢，因此沒有利益衝突。

在被問及過去投資私人監獄與化石燃料產業時，史泰爾承認錯誤。他說，投資公司多年前曾買入一家小型私人監獄公司股票，但他後來認定那是錯誤並賣出。他表示，自己此後長期支持刑事司法改革，包括終結私人監獄關係、推動保釋改革、取消加重刑期，並主張以復健與重返社區為核心。他說：「我不為那些投資辯護。我犯了錯，承認錯誤，也做了180度轉變。」

針對小商家與DEI政策，史泰爾表示，歷史上的結構性種族不公不能被假裝不存在。他說，政府合約、信貸與商業機會長期受舊有人脈與制度影響，必須有意識地修正。他與妻子創辦的非營利社區銀行，目的就是補足黑人與棕色族裔社區長期被商業銀行排除在信貸之外的缺口。

環境與能源方面，史泰爾提出三項原則：污染者付費、環境正義優先、加速部署更便宜的清潔能源。他主張對暴利課稅，再把錢直接退還給受油價衝擊的加州民眾。他說：「我是Team California，我要讓加州人民每一次都贏。」

加州 移民 ICE

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