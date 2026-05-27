參選加州州長 貝塞拉走訪華埠 爭取亞裔支持

加州州長候選人哈維爾·貝塞拉攜AAPI領袖，走訪舊金山華埠，尋求支持。(受訪者供圖)

加州 州長候選人、前聯邦衛生與公共服務部（HHS）部長哈維爾·貝塞拉 （Xavier Becerra） 26日現身舊金山華埠 ，與舊金山市府律師邱信福（ David Chiu） 一同走訪小商家，並出席亞太裔社區催票集會（GOTV Gathering）。在加州州長選戰逐漸升溫之際，華裔與亞太裔選民再度成為民主黨陣營積極爭取的重要力量。

加州州長候選人哈維爾·貝塞拉攜AAPI領袖，走訪舊金山華埠，尋求支持。(受訪者供圖)

貝塞拉在拜登政府期間出任聯邦衛生與公共服務部（HHS）部長，主導疫情後公共衛生與醫療政策。貝塞拉一行從華埠新亞洲超市出發，沿途走訪多家商戶，與店家握手寒暄，了解目前小商業經營狀況。現場除了有不少社區人士圍觀，也有民眾主動上前合影、交流。

活動現場聚集多位亞太裔民選官員、工會代表、社區組織領袖以及社交媒體創作者。主辦方表示，希望透過社區動員，鼓勵更多亞太裔選民參與投票。

貝塞拉在現場表示，舊金山華埠一直是加州亞裔 移民歷史的重要象徵，小商家更是社區經濟與文化的核心。他強調，無論是醫療、移民、住房還是小商業支持，亞太裔社區的需求都應該被更多看見與重視。

邱信福則呼籲亞裔選民積極參與公共事務，「讓更多人聽見華人社區的聲音」。

華埠民眾代表稱，民選官員們到訪除了希望爭取選票之外，也在了解回應亞裔選民對治安、生活成本與經濟壓力等議題的關注。

加州州長候選人哈維爾·貝塞拉攜AAPI領袖，走訪舊金山華埠，尋求支持。(受訪者供圖)