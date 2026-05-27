任職市府1年半 羅偉幕僚長史勞特6月底卸任

舊金山市長羅偉上任後最核心幕僚之一、幕僚長史勞特將於6月底卸任。(取自史勞特Linkedin頁面)

舊金山 紀事報報導，舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）上任後最核心幕僚之一、幕僚長史勞特（Staci Slaughter）將於6月底卸任，結束約一年半市府工作。市長辦公室表示，史勞特計畫退休 ，返回私人生活。她將成為羅偉任內至今離開的最高層官員，也是其核心團隊中首位卸任的高階幕僚。

現年59歲的史勞特在羅偉市府中一直保持低調，但被視為幕後推動政策與市府運作的重要人物。她是羅偉最親近的顧問之一。市長目前尚未公布接任人選。

史勞特曾在舊金山巨人隊工作近30年，也曾於1990年代擔任前市長喬丹（Frank Jordan）的新聞秘書。根據市府資料，她去年擔任幕僚長的年薪約25萬9000元。

史勞特發表聲明，羅偉邀請她加入團隊，是希望協助新政府順利啟動，建立市府內部「合作文化」。她認為這些目標已初步達成，因此選擇在此時卸任。

史勞特說：「從各項指標來看，這座城市正在朝正確方向前進。很長一段時間以來，舊金山市民第一次感到城市走在正確道路上。」

羅偉高度肯定史勞特的角色。他說：「史黛西史勞特把我們的優先事項轉化為計畫，協助組建並指導一支領導團隊來執行這些計畫。」史勞特重塑了市府二樓的工作氛圍，建立多年未見的合作文化，協助把政策計畫變成現實。

與歷任市長幕僚長不同，史勞特並非直接管理舊金山龐大官僚體系中的各部門主管，而是與羅偉任命的多名政策主管合作，由這些主管分別負責不同市府機構。她同時協調市行政官、主計長、市律師等辦公室，確保政策推動與行政運作相互銜接。

市行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，史勞特是一名「極具同理心」的領導者，即使在高度壓力下也能保持穩定與平衡。

史勞特任內也經歷羅偉市府的一次重大挫折。羅偉任命的第四區市議員阿爾卡拉斯（Beya Alcaraz）上任僅一週即辭職，引發外界質疑市府任命前審查不夠周全。報導指出，史勞特曾在任命過程中向市長提供建議，但並非主導甄選程序的人。

史勞特卸任後，接任者將面臨多項政治挑戰。羅偉即將於6月1日提出新一輪預算案，市府公共部門工會已準備反對可能的支出削減。多數市府員工合約也將於明年到期，部分工會領袖已警告，若談判惡化不排除罷工。

羅偉上任後受惠於市議會中較友善的溫和派多數，但這一局面能否延續仍存在變數。兩名市長盟友將於6月首次面對選民，11月另有五個市議會席位改選。史勞特的支持者認為，羅偉至今能相對順利推動政治與政策計畫，史勞特功不可沒。