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費爾菲德警暴力制伏高中生 校園執法惹議

編譯組／綜合報導
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費爾菲德市因女警察毆打青少年的視頻瘋傳，引發軒然大波。(費爾菲德市警方提供)
費爾菲德市因女警察毆打青少年的視頻瘋傳，引發軒然大波。(費爾菲德市警方提供)

媒體SFGATE報導，費爾菲德市（Fairfield）警察局長馬歇爾（Dan Marshall）表示，該市一名警察已被調離原崗位，並將針對一名16歲高中生遭毆打事件展開獨立調查。此前，一段視頻在網絡上廣泛傳播，視頻顯示警官卡馬喬（Bianca Camacho）19日在費爾菲德高中（Fairfield High School）處理一場鬥毆事件時擊打了該名青少年。

視頻中，卡馬喬似乎在將高中生威廉士（Maurice Williams）按倒在地、揪住其辮髮的同時，至少擊打其頭部七次。費爾菲德警方21日發布的新聞稿，將這些擊打描述為警官在「無法制伏其反抗」後實施的「分散注意力的擊打」。

目擊者拍攝的畫面顯示，學校資源警官路易斯（James Lewis）控制住了威廉士，女性警察卡馬喬抓住威廉士並將他摔倒在地、一邊拳打腳踢一邊大喊「把你他媽的手給我」（Give me your f—king hands）。

在上周五的新聞發布會上，威廉士的家人表示，事後他一直頭痛並出現「眩暈發作」。這場在學校舉行的新聞發布會出席者包括沙加緬度（Sacramento）組織「青年之聲」的創始人阿西烏斯（Barry Accius），以及威廉士的母親、繼母和父親。阿西烏斯和支持者們呼籲對費爾菲德警察局及警官卡馬喬展開調查。

路易斯當時正在學校代班，頂替費爾菲德高中常駐資源警官，他向費爾菲德警方請求增援，卡馬喬警官即隨隊抵達。校園巡查員比布爾（Will Bible）表示，若當時常規資源警官在崗，衝突本不會升級。比布爾協助路易斯在校園內制止鬥毆，他指出，通常發生鬥毆時，資源警官「會抓住一人，我抓住另一人，然後將他們分開」。比布爾稱，他從未見過需要額外警力介入的情況。

比布爾稱，周二他在校值班時，威廉士與另一名男生發生了口角。「那根本不是打架，這正是讓我感到困惑的地方」。

警察局長表示，其部門正與Fairfield-Suisun聯合學區及社區領袖合作，籌備一場社區會議。

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