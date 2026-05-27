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新規上路 柏克萊市賣房須先綠化

編譯林思牧／綜合報導
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柏克萊市政府新規定，房屋必須先進行綠色環保升級改造才能成交。(谷歌地圖)
柏克萊市政府新規定，房屋必須先進行綠色環保升級改造才能成交。(谷歌地圖)

灣區的柏克萊市出售房屋，市政府現在要求必須符合氣候友善標準。賣家必須先進行綠色環保升級改造，房屋才能成交。

聖荷西信使報報導，在柏克萊綠樹成蔭的街區，一棟售價125萬美元的地中海復興式住宅的房產資訊重點介紹了該房產的電熱泵、太陽能電池板、電磁爐以及「電動車就緒」的升級版配電盤。賣家並非只是在炫耀環保，而是向買家展示他們已遵守一項新的市府法令，該法令要求房屋配備此類環保設施。

這座有12萬人口的灣區大學城，是美國首個要求獨棟住宅買賣雙方必須更換化石燃料器具或其他綠色升級才能完成交易的城市。隨著川普政府取消氣候行動，柏克萊等多個城市正利用房地產交易來實現碳減排目標。

德州奧斯汀、明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭等城市也要求房屋賣家取得並揭露能源審計結果，以鼓勵居民自願提高能源效率。但柏克萊市是在強制要求進行此類升級改造。

「柏克萊的做法很有前景，因為它能有效提高房屋出售和易主時房屋的改造率，」美國節能經濟委員會（ACEEE）地方政策主任李貝羅（David Ribeiro）說。ACEEE是一家非營利研究機構。

長期以來柏克萊一直走在環保政策的前沿，這些政策後來被全國各地效仿，例如20世紀70年代的路邊垃圾回收政策和80年代禁止使用聚苯乙烯泡沫塑料外賣食品容器的禁令。柏克萊選民在2006年設定了2050年將溫室氣體排放量減少80%的目標。

據柏克萊市能源辦公室可持續發展項目協調員里根（Ammon Reagan）稱，建築物是該市僅次於交通的第二大碳污染源。「天然氣是建築物排放汙染的最大來源，而最大的減排效益來自於電熱泵（electric heat pumps）。」

電熱泵無需燃燒燃料即可為房屋加熱。它們從室外空氣中吸收熱量，然後將其循環輸送到屋內。冷卻時，它們則反向運行，將室內的熱空氣排出室外。

灣區

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