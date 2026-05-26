暑期圖書館華語課程 下月開跑

2026年暑期圖書館華語課程今年結合舊金山、柏克萊、阿拉米達及聖塔克拉拉等四大圖書館系統，共17間分館參與，預計吸引逾2,000人次參與。（主辦方提供）

駐舊金山 臺北經濟文化辦事處教育組宣布，2026年暑期圖書館華語課程計畫將於2026年6月正式開跑。今年計畫規模再創新高，結合舊金山、柏克萊 、阿拉米達及聖塔克拉拉等四大圖書館系統，共17間分館參與，預計吸引逾2,000人次參與，將臺灣優質華語教學與正體字之美深度帶入灣區 主流社群。

教育組表示，自2019年啟動合作以來，該計畫已逐步發展為北加州灣區最具代表性的社區華語推廣活動。今年更首度擴展至金寶市，展現華語教育影響力持續擴散。

本年度師資陣容堅強，主要由僑務委員會輔導之「臺灣華語文學習中心（TCML）」及「北加州中文學校聯合會」會員學校媒合推薦。課程除教授日常應用華語外，也將臺灣特有的節慶、習俗、美食與旅遊文化融入教學，讓學員在學習語言的同時，也能深入認識臺灣多元文化。

2026年華語課程特別針對現代需求規劃三大特色：主題式教學：每堂課皆為獨立單元，可自由入班，無需擔心進度銜接；全齡覆蓋：量身打造「成人班」、「兒童班」及首創「跨年齡混齡班」，促進跨世代交流；正統傳承：採用臺灣正體字教學，呈現最具臺灣文化底蘊的內容。

除課堂教學外，各圖書館也將適時提供「華語文能力測驗（TOCFL）」、「臺灣及華語文獎學金」以及赴臺教英語等相關資訊，將圖書館轉化為文化推廣據點，鼓勵美國在地青年赴臺研習與工作，促進雙向文化交流。

本次計畫共開設18個班別，每班為期8週，原則上每週上課一次、每次2小時。