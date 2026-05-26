豪宅燈具新風潮 融合健康生活元素

追求極致健康的舊金山豪宅業主們正為照明系統投入高達25萬美元的預算。（本報檔案照）

舊金山 標準報（San Francisco Standard）報導，在豪華住宅翻新領域，專業的照明設計已不再被視為可有可無的美學升級。它已成為「健康生活」設計潮流的關鍵組成部分，與全屋水處理及空氣淨化系統、家庭紅外線理療設備，以及活體植物牆等親生物元素並駕齊驅。

隨著人們日益意識到屏幕藍光導致睡眠不足的危害，照明已成為追求極致健康生活的業主最關注的重點之一。

舊金山灣區 （Bay Area）是新型照明技術的發源地，從3D列印的定製燈具，到能在我們進入房間前預測需要照明的區域及照明方式的人工智慧AI技術，應有盡有。這一切旨在觸發特定的情緒和生理反應，以助眠、提升待客體驗或營造禪意氛圍，而人們往往並未意識到是什麼在引發這些情緒變化。

如今，越來越多的業主在裝修初期就邀請燈光設計師參與，不僅要求設計富有情感的照明「場景」，還對「晝夜節律照明」（circadian lighting）等健康趨勢頗有研究；這種照明模擬了全天自然光的變化。

晝夜節律照明的支持者認為，它能讓早晨起床不再那麼痛苦，並讓人保持更長時間的深度休息睡眠。這對作息不規律的人，或正在對抗藍光危害的人來說尤其有用。藍光被認為會導致從失眠、頭痛到皮膚色素沉著等各種問題。

燈光設計師專長於選擇燈具中應安裝哪種燈泡、它們發出的色溫、燈具的安裝角度，以及控制整個系統的控制面板和電氣工程。理想情況下，設計師及其團隊會在房屋設計圖繪製階段介入，並在裝修過程中不斷優化設計，最終在完成晚間上門服務後（每小時225美元），為客戶帶來「驚艷」的時刻。

然而，這些隱藏在牆後的升級工程很容易使電工費用翻倍，對於某些太平洋高地（Pacific Heights）的豪宅而言，費用甚至可能高達25萬美元。工程完工後還存在額外複雜性，因為故障排查通常需要照明系統專家上門處理。

更有公司為新建住宅配備裝有攝像頭和雷達的門窗，以判斷房間何時有人以及由誰使用。該技術會自動連接到Lutron等智能照明系統，使房屋開始學習住戶的生活規律。

鑑於需要展示具有文化意義的藝術收藏品，以及高規格的待客日程，這些客戶認為在數百萬美元的翻新工程中，這筆額外開支完全物有所值。