金山19街路面翻新 居民稱安靜很多

舊金山19街路面翻新工程於週一清晨完成，19街雙向車道已全面重新開放。（加州交通局提供）

舊金山 19街路面翻新工程於週一清晨完成，並提前數小時恢復通車，加州 運輸局（Caltrans）表示，19街雙向車道已全面重新開放。

根據現場工程人員資訊，19街北向Sloat大道至Holloway大道路段，於凌晨約2時30分恢復通車，較原定上午10時提前約7個半小時。

升級工程在施工期間雖一度造成嚴重、但暫時性的交通擁堵，不過完工後已改善車流狀況，預計路面壽命可維持約20年。

不少沿線居民表示，翻新後最直接的感受是「安靜很多」。居住在19街附近超過10年的居民陳太太指出，過去大型車輛經過時，夜間常伴隨明顯震動與輪胎摩擦聲，「現在車子開過去平順很多，噪音真的小很多。」

駕駛者則表示，新鋪設路面讓車流更順暢，顛簸情況減少，駕駛體驗有所提升。

南向車道則於上午6時後恢復通行，施工人員隨後開始撤除交通錐與設備，現場車流逐漸恢復順暢。

加州運輸局發布的空拍影片顯示，施工團隊整個週末持續趕工，以完成鋪路作業。

施工期間，從280州際公路（Interstate 280）北上的駕駛者，被建議改走Junipero Serra Boulevard及Sloat Boulevard等替代路線；與19大道平行的日落大道也提供車輛繞道通行。

道路封閉期間，也影響多條舊金山市交通局（Muni）公車與輕軌服務，包括23、28、29、91及M線等路線皆進行臨時調整。