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北灣小鎮Sebastopol有藝思 公共雕塑比人多

編譯組／綜合報導
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北灣小鎮Sebastopol是一座雕塑似乎比人還多的城市。（取自Google M...
北灣小鎮Sebastopol是一座雕塑似乎比人還多的城市。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在蘇諾瑪（Sonoma ）縣的Sebastopol市，12號和116號高速公路縱橫交錯於這座擁有7500人口的城市，在市中心交匯。這裡公共雕塑隨處可見，自製美食仿佛是另一種流通貨幣，而那些擁有奇思妙想的店名和色彩斑斕標誌的小商鋪往往由幾代人共同經營，彷彿沒有人會離開這座城市。

戈林（Jon Goehring）是1977年創立的「Toyworks 」的第二代經營者，他表示，這家玩具樂園能在網購時代存活下來，是因為當地人珍視人際互動。

「Sebastopol是個小城，大家彼此都認識，」他說，「但它又足夠大，能支撐起小企業，而且市政府確實致力於保護本地特色，幫助我們生存下去。」

Sebastopol自誕生之初便獨樹一幟，最初是沿拍達路瑪-聖塔路薩（Petaluma-Santa Rosa）鐵路線建立的果園小鎮。據傳，該地名源於19世紀50年代雜貨店外發生的一場鬥毆事件。當地居民將那場鬥毆比作克里米亞戰爭（Crimean War）期間遭圍困的Sebastopol，這個名字便沿用至今。

這是一座雕塑似乎比人還多的城市，社區雕塑園內陳列著八件當地藝術家的作品。這座城市似乎由藝術、農業和旅遊業共同構成。一種古怪氣質和創意火花總在出人意料之處閃現。

Ragle Ranch Regional Park地區公園是社區居民最愛的去處，這裡遍布橡樹，足球場綿延不絕，還有狗狗公園，那裡樹蔭濃密，鋪著木屑，涼亭裡當地人正三三兩兩地閒聊。向東望去，St. Helena山映入眼簾，這座橫跨納巴、蘇諾瑪和萊克三縣的山峰在此處尤為醒目。

Florence大道是另一處必游的支線景點。Amiot′s位於Florence大道328號的住宅周邊街區，遍布著色彩斑斕且常帶喜劇色彩的雕塑，這些作品多以流行文化和灣區生活為題材：一隻金屬Godzilla正摟著一名驚慌失措的司機。一間質樸的小木屋仿佛正踩著雞爪奔跑，或許正朝幾扇門外的亮橙色墨西哥卷餅車衝去：一隻喝多了的鳥在「烏鴉酒吧」里昏睡不醒。

在歷史悠久的主街上，溫馨的店鋪與那些一邊轟鳴引擎一邊緩慢前行的焦躁司機形成了鮮明對比。灣區獨立書店先驅Copperfield Books最初就誕生於Sebastopol，那是一座採光極佳、挑高極高的倉庫。Gather是一個集園藝、發酵及其他「廚房藝術」於一體的創客空間，門口擺放著成排的有機種子，還有一張關於如何製作完美草莓果醬的工作坊二維碼。

回程路上會又經過一座雕塑：一座應景的廢品藝術品Din Djarin和Grogu，他們坐在主街的長椅上，仿佛世間萬事都與他們無關。

每個小鎮都該像這樣熱情地歡迎客人。

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