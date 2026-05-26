聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

紐約郵報（New York Post）報導，隨著從舊金山 灣區直飛日本 札幌（Sapporo）這一標誌性滑雪勝地的航線正式公布，加州 的滑雪愛好者們很快就能飛越半個地球，盡享滑雪之樂。

美國聯合航空（United Airline）宣布，將於今年12月起每周開通三班從舊金山國際機場直飛北海道（Hokkaido）札幌的航班，這標誌著美國本土至該日本城市的首條直飛航線正式開通。

該航線將運營至3月27日，航班安排在前往札幌的冬季旅遊旺季期間。據該市旅遊網站介紹，札幌是一座擁有多個熱門滑雪勝地的「冰雪大都市」。眾多滑雪勝地，包括札幌國際滑雪場、札幌Kokusai滑雪場、札幌Teine滑雪區、札幌Moiwayama滑雪區等。

它是「全球唯一一座人口近200萬、年均降雪量達5米（約200吋）的城市」。該網站補充：「從滑雪和雪上活動，到令人屏息的冬日美景和精彩紛呈的活動，您可以在這裡盡情享受冬季的樂趣。」

據該航空公司稱，12月起開通的11小時航線票價為1500美元，到3月將漲至1700美元。

美聯航還將於10月起開通芝加哥（Chicago）至東京成田（Tokyo-Narita）的全年每日直飛航線，並強調這是「唯一一家提供芝加哥至東京成田直飛服務的美國航空公司」。

美聯航網絡規劃與全球聯盟高級副總裁奎爾（Patrick Quayle）發布新聞稿︰「無論旅客是夢想在札幌滑雪，還是計劃前往東京出差並順道探索，抑或是開啟一場橫跨亞洲的更大冒險，美聯航為旅客提供的抵達方式都比任何美國航空公司都多。」

對於加州居民而言，位於內華達州（Nevada）邊境的太浩湖（Lake Tahoe）度假村以及散布在內華達山脈（Nevada Sierra）各地的其他滑雪勝地，過去常因大自然未賜予充足的粉雪而陷入困境。

今年早些時候，由於氣溫異常偏高，該州多家度假村被迫提前關閉。

「太浩湖本是我們的首選，但本賽季我們沒去，因為費用太高，而且沒找到合適的出行日期，」常去日本滑雪的聖拉蒙（San Ramon）居民Scott Yin向KQED電台說，「相比之下，札幌的選擇要多得多。」