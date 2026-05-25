加州保釋新規 恐加速治安惡化

對於加州保釋新制度，舊金山檢察官謝安宜憂「抓了又放」治安惡化。（記者李怡╱攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）近日對加州 最新保釋制度裁定發出警告。她認為，法院的新標準未來可能讓更多涉嫌販毒、偷竊、砸車窗等案件的嫌犯，很快就能交保回到街頭，擔心加州治安問題恐再度惡化。

事情起因於加州最高法院4月30日的一項裁定。法院認為，法官設定保釋金時，必須考慮嫌犯「付不付得起」，不能故意設一個對方根本無法負擔的高額保釋金。除非涉及謀殺、嚴重攻擊等暴力犯罪，否則很多案件未來都更難要求嫌犯長時間羈押。

謝安宜表示，這代表未來即使是重複販毒、零售偷竊、汽車砸窗盜竊，甚至部分持槍案件的嫌犯，都可能在被捕後很快獲釋。她擔心警方未來會陷入「今天抓、明天放」的惡性循環。對不少舊金山居民來說，大家最直接感受到的，就是是否會讓街頭偷竊、商店失竊和社區安全問題再次升高。

也有支持改革的人認為，過去高額保釋制度對低收入 民眾不公平。有些人還沒被定罪，只因為沒錢交保，就被關在監獄裡。反而有錢人比較容易獲釋。他們認為，法院應該看的是一個人危不危險，而不是銀行帳戶有多少錢。

這項裁定目前已在加州引發廣泛討論。如何在保障司法公平與維持社區安全之間取得平衡，又成為舊金山居民關心的新話題。