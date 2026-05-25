金山榮格研究院首辦華人社區開放日

舊金山榮格研究院首辦華人開放日。（記者李怡╱攝影）

在灣區 高壓生活與心理健康議題日益受到關注之際，舊金山 榮格研究院（The C.G. Jung Institute of San Francisco）24日首次舉辦「華人 社區開放日」透過雙語講座、空間導覽與互動交流，向華語社區介紹榮格心理學（Jungian Psychology）與心理分析資源，希望進一步與華人移民社區建立長期連結。

當天活動吸引約數十名華裔民眾參加。現場以灣區华人年輕世代為主，來自科技業，包括工程師、產品經理與創業者，也有心理學愛好者與相關領域。對長期處於高工時、高競爭環境中的華人年輕人而言，這場活動不只是心理學講座，更像是一場難得的內在休息。

研究院主席史翠克（Ann Strack）、副主席佩普（Sandy Pepper）、主任Steve、榮格分析師李江雪當天分別介紹榮格心理學在日常生活中的應用，和如何通過沙盤治療轉化身心障礙，并帶領參與者參觀研究院內部空間和圖書館。

Steve在導覽時表示，榮格心理學非常重視人如何與自己的內在世界建立連結，而舊金山作為一座多元移民城市，華人社區近年也逐漸開始重視情緒壓力與心理健康議題，因此研究院希望能透過更多雙語與華語活動，真正理解華人社區的需求。

活動中，研究院也介紹未來可提供給社區的資源，包括公開講座、心理分析與諮詢、榮格分析師培訓課程、讀書會，以及與夢境、自我探索相關的工作坊等。研究院內部設有專業圖書館與講座空間，並透過線上系統與全球研究者交流。

此次華人開放日不只是介紹榮格心理學，更希望成為研究院與華語社區之間的一座橋樑。李江雪表示，希望華人社區知道，心理健康不是羞於談論的事情。

活動結束後，不少參加者仍留在圖書館與榮格研究院的分析師交流。對研究院而言，這場首次華人社區開放日，也象徵未來與華語社區建立更深度對話的開始

舊金山榮格研究院首辦華人開放日。（記者李怡╱攝影）

舊金山榮格研究院首辦華人開放日。（記者李怡╱攝影）

舊金山榮格研究院首辦華人開放日。（記者李怡/攝影）

舊金山榮格研究院首辦華人開放日。（記者李怡╱攝影）

舊金山榮格研究院首辦華人開放日。（記者李怡/攝影）