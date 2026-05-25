馬漢選情遇冷 接連傳出負面消息

加州民主黨日前公布的最終追蹤民調顯示，馬漢支持度由本月初的7%下滑至4%，整體排名跌至第六，在民主黨候選人中則排名第四。(美聯社)

距離6月2日加州 州長初選不到兩周，候選人之一的聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）接連傳出競選遇冷的負面消息。兩個支持馬漢的外圍政治委員會近日相繼傳出關閉與退款消息，其中一個獨立支出委員會正式停止運作，另一個則退還Netflix 共同創辦人兼董事長哈斯廷斯（Reed Hastings）100萬美元捐款，引發外界質疑馬漢競選動能正在快速流失。

根據向加州州務卿提交的最新文件，名為「Deliver for Mahan」的獨立支出委員會已於22日上午申請終止運作。另一個支持馬漢的政治行動委員會「California Back to Basics」，則在21日晚間提交文件，將哈斯廷斯五天前才捐出的100萬美元全數退回，理由列為「退款」。

Menlo College政治學教授麥克爾森（Melissa Michelson）表示，在選戰進入最後衝刺階段時出現這種情況，「幾乎可說是馬漢競選的棺材釘之一」。她指出，「任何政治人物都不會把捐款人要求退款視為好消息。」

哈斯廷斯長期是民主黨重要金主，過去曾捐出700萬美元支持前副總統賀錦麗（Kamala Harris）2024年總統競選，也曾投入300萬美元協助州長紐森（Gavin Newsom）應對2021年罷免案。他除向外圍委員會捐出100萬美元外，也曾直接向馬漢競選團隊捐出3萬9200美元法定最高額。

馬漢於今年1月底才正式宣布參選州長，是主要候選人中最晚投入戰局者之一。儘管他在聖荷西政壇頗具知名度，但在灣區以外仍缺乏全州性辨識度，因此競選初期高度依賴科技界與矽谷富豪資源，希望透過龐大資金快速建立聲量。

包括Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、Roblox執行長巴祖奇（David Baszucki），以及南加州地產富豪卡魯索（Rick Caruso）等科技與商界人士，均在早期便捐滿法定上限。大量資金也讓馬漢得以投放高成本競選廣告，包括在超級盃期間購買廣告時段，並登上「The Daily Show」接受名主持人史都華（Jon Stewart）訪問。近期他甚至獲得音樂人Grimes公開背書。Grimes曾是科技富豪馬斯克（Elon Musk）伴侶，此舉也一度引發社群討論。

然而，龐大資金並未成功轉化為民調支持度。加州民主黨日前公布的最終追蹤民調顯示，馬漢支持度由本月初的7%下滑至4%，整體排名跌至第六，在民主黨候選人中則排名第四。

根據民調結果，共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）以22%支持度領先，前衛生部長兼總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）以21%緊追，其後為富豪斯泰爾（Tom Steyer）的15%、河濱縣警長比安科（Chad Bianco）的10%，以及前聯邦眾議員波特（Katie Porter）的7%。

聖塔克拉拉縣民主黨主席詹姆斯（Bill James）表示，委員會關閉與大額退款「不像是外界認為他有機會打進決選時會發生的事情」，反而更像支持者已開始接受現實，「即使投入大量資金，競選仍未真正打開局面。」

除選情疲弱外，馬漢競選團隊近日也遭遇法律與倫理爭議。紐約郵報取得一份向加州公平政治實踐委員會（FPPC）提出的投訴文件，指控馬漢競選團隊與外圍委員會「California Back to Basics」存在非法協調行為。根據報導，若指控成立，可能面臨最高500萬美元罰款。

截至目前，馬漢競選團隊尚未對委員會關閉、退款原因，以及相關投訴內容作出回應。