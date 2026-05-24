競選州長 馬漢缺席逾1/3聖荷西市議會會議

馬漢為競選加州州長，期間已缺席超過三分之一聖荷西市議會會議。(取自Mayor Matt Mahan臉書)

聖荷西 市長馬漢(Mayor Matt Mahan)過去三個半月一直以務實與問責為競選綱領、積極參與州長競選。然而，根據他出席聖荷西市議會情況分析，已缺席超過三分之一會議。

「聖荷西信使報」報導，馬漢自1月29日宣布參選州長之日到5月12日期間的19次市議會會議或研討會中，缺席7次。在出席的兩次會議中，他遲到或早退。自從決定競選州長以來，馬漢在市政廳的出席率，與前五個月形成鮮明對比。前五個月，他幾乎出席所有市議會會議，儘管有兩次會議他遲到或早退。

馬漢缺席正值聖荷西致力彌補5000萬美元的預算赤字之際，其中包括延後新建消防局和減少清理無家可歸營地的提案。過去數月，他至少缺席一次影響重大的市議會投票 ，導致投票陷入僵局；還缺席所有負責監督耗資近130億美元的聖荷西及灣區捷運(BART)延伸項目的委員會會議，導致委員會的法定人數問題，延誤關鍵決定。

市長辦公室稱，馬漢一直在履行職責，他在2月份發表市政報告，在沙加緬度積極爭取州政府撥款用於解決無家可歸問題和維護公共安全，並每周與其他市府領袖針對清除聖荷西最後一個大型營地等問題開會。

聖荷西州大講師克萊恩(Donna Crane)表示，在任期間競選更高職位，會帶來一些不同的挑戰，其中一個挑戰是如何同時出現在兩三個甚至五個地方。另一個挑戰是如何避免給人留下疏忽當前工作的印象。若給人留下這樣的印象，可能會加深公眾對公職人員的既有看法，他們只是為了個人野心而任職。

市議會批准市長因公務缺席的兩次會議。市議員無故缺席可能會被罰款，但市長不受此政策約束。

市長辦公室拒絕回答有關馬漢過去三個半月缺席情況的問題，包括他為何缺席超過20次市議會或其他他擔任職務的委員會的會議。市長發言人甘恩(Seamus Gann)表示，市長辦公室一直透過新聞通訊與社區組織等方式，維持「與居民常規溝通」，組織社區清潔活動，並撰寫七份政策備忘錄，以推進城市優先事項。