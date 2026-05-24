ACoM線上論壇 Curtis Chin談亞裔移民歸屬感

ACoM論壇聚焦亞裔身分認同，華裔作家Curtis Chin談移民歸屬感。（記者李怡／翻攝）

亞太裔傳統月期間，美國社群媒體會議（ACoM）22日舉辦線上論壇，邀請華裔 作家暨亞美作家工作坊（Asian American Writers′ Workshop）共同創辦人Curtis Chin與民眾對談，主題聚焦「誰能真正融入美國」。Curtis Chin以自身在1980年代底特律華人家庭成長的經歷，談亞裔移民 在美國社會中的身分認同、歸屬感與種族議題，引發不少華人共鳴。

Curtis Chin在會中分享其回憶錄「我學到的一切，都來自一家中餐館」的創作背景。他表示，自己從小在家族經營的「鍾氏粵菜館」長大，餐館不只是做生意的地方，更像是社區縮影。當年許多不同族裔居民都會到店裡吃飯聊天，也讓他從小觀察到美國社會中不同族群之間微妙的關係與衝突。

ACoM論壇聚焦亞裔身分認同，Curtis Chin談移民歸屬感。（記者李怡/翻攝）

1982年震驚全美的華裔青年Vincent Chin命案，就發生在當時底特律排外與經濟焦慮高漲的背景下。那起案件也讓許多亞裔第一次意識到，即使在美國出生長大，仍會被視為外來者。他認為那段歷史至今仍影響許多亞裔對「我是誰」的思考。

論壇中，Curtis Chin多次談到「美國人」這一詞的定義。他提到，許多移民與亞裔子女從小都活在兩個世界之間，在家講中文、遵循亞洲文化，走出家門又努力融入主流社會，「很多人一輩子都在問：我到底算不算真正的美國人。」

ACoM論壇聚焦亞裔身分認同，Curtis Chin談移民歸屬感。（記者李怡／翻攝）

他也分享自己剛完成的十國巡迴簽書與交流經驗，表示在海外時，常被問到「美國現在到底是什麼樣子」。他認為，外界對美國的印象，與美國內部對族群、文化與認同的討論，其實有很大落差。他說，美國一直是移民社會，但不同時代對「誰屬於這裡」的標準，始終在改變。

除了作家身分外，Curtis Chin也是亞美作家工作坊共同創辦人，長年推動亞裔文學與影視創作。他最新為 PBS 製作的紀錄片「Warren King: King of Cardboard」本月首映。

會議最後，主辦方總結，無論來自哪個族裔或背景，美國本身就是由不同移民故事組成，真正重要的不是「看起來像不像美國人」，而是每個人是否都能被平等看待、安心生活，並在社會中找到自己的位置。