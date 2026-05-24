韓團BTS隊長RM 將在舊金山現代藝術博物館展150件藏品

防彈少年團隊長RM將與舊金山現代藝術博物館辦秋季特展「RM x SFMOMA：你我之間」。（BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，防彈少年團（BTS ）在史丹福體育場連續三場演唱會日前落下帷幕，但是灣區 粉絲很快又可前往舊金山現代藝術博物館（SFMOMA），參觀即將開幕的、與這支著名韓流男團相關的展覽。

該博物館宣布，此前已公布的秋季特展「RM x SFMOMA：你我之間」（RM x SFMOMA：Between You and Me）的門票將於8月開售。此次展覽將展出防彈少年團隊長RM個人藝術收藏中的近150件作品。

RM的個人藏品包括Yun Hyong-keun、Park Rehyun和Kwon Okyon等韓國當代藝術家的作品，除此之外，本次展覽預計還將展出SFMOMA館藏的40件現代及當代藝術作品。

SFMOMA會員可於8月4日起參與門票預售，公開發售則於一周後的8月11日開始。門票將按時間段進行預留。

展覽定於10月1日至3日舉行會員預展，10月3日正式向公眾開放。

「我們生活在一個由邊界定義的時代。SFMOMA的這場展覽正反映了這些邊界：東西方之間、韓美之間、現代與當代之間、個人與普世之間，」RM此前發表聲明，「我不願界定觀眾該如何解讀這些作品；無論是出於好奇還是研究，所有視角都值得歡迎。我唯一的願望是，這場展覽能成為一座雖小卻堅固的橋梁，連接更多人。」

由RM、SFMOMA策展項目經理América Castillo及助理策展人Hyoeun Kim共同策劃的「RM x SFMOMA：你我之間」展覽，將持續展出至2月7日。

雖然距離展覽開幕還有五個月，但RM趁著BTS在當地舉辦三場演唱會之機，與團員們一同探索了該地區。

在演出間隙，成員們被發現在紅木城的Vesta披薩店、金寶市的HUB 匹克球俱樂部、聖塔克拉拉的加州大美洲樂園以及史丹福大學校園內出沒。

另有粉絲發現，BTS說唱成員Suga還參加了舊金山的「Bay to Breakers」長跑活動，並躋身前5%的跑者行列。