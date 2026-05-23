灣區動物救援中心 爆狗遭隱匿安樂死

從屋崙送往救援收容所的狗被處死，甚至其中一些在被報告領養後仍遭殺害。(取自Pexels)

據「信使報」（Mercury News）報導，屋崙 動物服務局周一說明了該局如何發現關於福圖納市（Fortuna）「Miranda′s Rescue」 救援中心潛在問題。漢堡德縣警長辦公室（Humboldt County Sheriff′s Office）在調查初期就聯繫了屋崙動物服務局，並證實有多隻被轉交的狗狗在未經披露的情況下被安樂死，有些甚至是在該救援中心已將其報告為被領養之後。

屋崙動物服務局局長德弗里斯（Joe DeVries）表示，該機構最初於4月27日接到漢堡德縣官員的通報，就服務局與Miranda′s Rescue的轉送關係提出了一些一般性問題。次日，情況急劇升級，一名蘇拉諾縣（Solano County）的志願者聯繫屋崙動物服務局，提供更多關於Miranda′s Rescue的信息。

德弗里斯表示，他與柏克萊動物服務局於4月30日會見了該志願者，親自核查了證據，當即叫停了當周計劃中的轉送。

「他們向我們提供了證據，證明我們曾轉送過去的一隻狗，此前被告知已被領養，實際上是被擊中頭部並埋入集體墓穴的，柏克萊的一隻狗也是同樣的情況，因此他們核實了微晶片信息，」他說。

隨後，屋崙動物服務局向Miranda′s Rescue索要自2025年初以來所有轉交至該中心的狗狗的完整紀錄。德弗里斯表示，Miranda′s Rescue從未作出回應。

就在那周的周五，德弗里斯通過電話聯繫上了Miranda′s Rescue的負責人米蘭達（Shannon Miranda），詢問屋崙市在3月和4月送去的約十幾隻狗的情況。

「關於其中五隻狗，他告訴我因各種原因不得不將它們安樂死，」德弗里斯說，「其中有四隻，是他此前告訴我們已被領養的，但現在他卻告訴我它們被安樂死了。」並告知因找不到任何獸醫來做這件事，所以他自己動手了。

此外德弗里斯懷疑Miranda′s Rescue在進行一項商業運作，因為該機構一面聲稱因部分狗狗難以處理而迅速實施安樂死以騰出空間，一面卻仍在尋求接收更多狗狗，試圖與其他收容所建立新的轉運合作關係。

在警長搜查後，Rio Dell、費恩谷（Ferndale）和福圖納三座城市均已暫停與Miranda′s Rescue的合同。這三座城市此前均曾向該救助中心支付費用，委託其收容流浪或被收容的動物。