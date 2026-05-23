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13歲犯嫌刺死人法官裁定二級謀殺 檢方將史無前例求刑七年

編譯組／綜合報導
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聖塔克拉拉縣地檢長羅森將採取「史無前例」的舉措，請求法官判處13歲持刀殺人案嫌犯...
聖塔克拉拉縣地檢長羅森將採取「史無前例」的舉措，請求法官判處13歲持刀殺人案嫌犯七年監禁、而非法定的八個月。（取自Pexels）

據信使報（Mercury News）報導，聖塔克拉拉縣少年法庭的一名法官22日裁定，一名當時年僅13歲的疑似幫派成員因在聖荷西高檔購物中心Santana Row刺死一名正在進行情人節約會的15歲少年，犯有二級謀殺罪。

檢方曾敦促對這名現年14歲的少年以一級謀殺罪定罪，因其導致15歲的大衛古鐵雷斯（David Gutierrez）死亡，但表示對判決結果感到滿意。法官弗林特（Andrea E. Flint）表示檢方未能證明該未成年人曾蓄意、故意且預謀殺害大衛。

該青少年的辯護律師曾以正當防衛為由，力主裁定為正當殺人（justified homicide），辯稱他可能誤以為大衛持有刀具，儘管目擊者作證稱大衛未攜帶武器，且警方也未發現任何武器。

該青少年的量刑將在日後決定，但根據加州法律，一級和二級謀殺罪的最高刑罰是在少年管教所服刑八個月。聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）在周五法官作出裁決後告訴媒體，他將採取史無前例的舉措，請求法官判處該少年七年監禁，這種刑罰通常只適用於犯罪時年滿14歲的殺人犯。

「人們常說，法律有字面意義，也有精神實質，」羅森在少年拘留所外說道， 「我們檢察長辦公室現在的職責是竭盡所能，確保這名未成年人獲釋後不再傷害他人，這也是我們將向法官傳達的訴求：判處至少能讓這名未成年人有足夠時間改變人生的刑期。至於他是否會改變，我不得而知。」

受害者的親屬近幾個月來一直在少年拘留所外集會，呼籲對未成年人實施更嚴厲的處罰。他的姑媽Diana Gutierrez表示，他們將繼續爭取對犯下謀殺罪的未成年人實施更嚴厲的處罰。「大衛是我生命中最美好的人，」她說，「2月14日，他被奪走了，這個13歲的少年不僅殺害了大衛，更是殺害了我們整個家庭。」

監控錄像顯示這名13歲少年至少三次用刀刺向大衛，其中一次刺中心臟。副公設辯護人Jennifer Redding承認了刺傷事實，但辯稱她的當事人可能誤以為大衛自己也持有刀具。她還請來了專家證人作證，指出13歲青少年的大腦尚未完全發育，這會導致他們行為更魯莽、更衝動。她同時解釋稱，該少年童年生活艱難：父親身陷囹圄，而他和有吸毒問題的母親曾有一段時間流落街頭，棲身於車內。

加州 聖荷西

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