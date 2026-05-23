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灣區就業降溫 南灣逆勢連10月成長

編譯組／綜合報導
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加州就業市場依然動盪，灣區和全州的4月就業崗位均出現減少。（本報檔案照）
加州就業市場依然動盪，灣區和全州的4月就業崗位均出現減少。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，灣區（Bay Area）和加州全州4月的就業崗位均出現減少，但南灣地區卻成為亮點之一，儘管該地區正面臨關鍵科技行業持續裁員的困境。

根據加州勞工廳最新報告，4月灣區減少了700個就業崗位。加州就業發展局稱，上月灣區招聘受挫主要源於舊金山-聖馬刁地區流失了1200個崗，東灣地區4月減少了100個崗位。

4月份灣區的主要就業增長點是南灣，該地區上月新增了500個工作崗位。南灣地區已連續10個月實現就業增長。

同期，加州淨減少3300個就業崗位；加州就業市場的過山車式波動，使該州2026年迄今淨增就業崗位9萬7200個。

全州4月份失業率維持在5.3%不變，堪稱「最差中的最差」。聯邦勞工統計局發布的數據顯示，5.3%的失業率使加州與內華達州（Nevada）及德拉瓦州（Delaware）並列，成為全美50個州中失業率最高的地區。

對灣區而言，一個令人鼓舞的跡象是3月灣區增加了1900個工作崗位。

科技行業仍是令人擔憂的領域，科技公司繼續公布在灣區的裁員計劃，其對灣區經濟的影響仍在持續顯現，所幸整體勞動力市場的穩定性依然占據主導地位。

根據聯邦和州勞工機構發布的統計數據分析，從長期來看，南灣的就業市場表現優於灣區、該地區的主要大都市區、加州乃至全美。

在截至4月的這一年間，南灣地區的就業總數增長了1.2%。南灣表現最強勁的行業是行政支持部門，上月新增了700個崗位。

4月份灣區科技行業流失了1400個崗位，主要原因是舊金山-聖馬刁大都市區減少了900個科技崗位。

一些專家表示，人工智慧（AI）革命給灣區科技行業帶來了不明朗的局面，導致該行業無法實現持續的就業增長，AI相關就業崗位的增長被科技公司內部的裁員所抵消。

此外，隨著2月和3月兩場重大體育賽事的落幕，灣區酒店和餐飲業在4月似乎暫停了招聘。4月灣區酒店和餐飲業裁減了900個崗位。

一些分析師警告稱，伊朗（Iran）衝突的餘波將在未來數月內籠罩舊金山灣區及加州經濟，預計2026年剩餘時間內的就業增長將非常緩慢，甚至停滯不前。

灣區 加州 舊金山

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