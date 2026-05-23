美國傳愛懷恩協會「520我愛您」線上特展登場

美國傳愛懷恩協會主辦「520我愛您」線上特展登場，觀眾只要透過網路，就能自由進入展館欣賞作品。（美國傳愛懷恩協會提供）

由美國傳愛懷恩協會（Grate Love Association USA）主辦的「520我愛您」特展，於5月20日登場，展覽以「愛、感恩、傳承」為主題，透過虛擬藝術館形式，結合藝術、人文與科技元素，希望讓更多人在線上也能感受到藝術與情感交流的力量。

這次展覽也是「傳愛懷恩虛擬藝術館」三大藝術廳的開館特展，包括「鼎梅藝術廳」、「濟苓藝術廳」與「志浩藝術廳」，共展出27件作品，分別圍繞「記憶」、「青春」與「未來」三大主題，呈現不同世代對人生、家庭與情感的觀察與想像，觀眾不需要親自到現場，只要透過網路，就能自由進入展館欣賞作品。

協會創辦人暨總策展人須國琪表示，「520我愛您」不只是溫暖告白的流行用語，更希望藉由這個主題傳達愛與關懷。他認為藝術除了表現美感，也能成為表達情感的重要媒介，因此這次展覽特別導入AI視覺創作與虛擬展館技術，希望能夠讓更多不同地區與年齡層的民眾都可以輕鬆參與。

這次展覽除了有藝術作品展示，也希望透過虛擬空間概念，留下屬於家庭、親情與生命記憶的故事。未來虛擬藝術館也將持續推出不同主題的展覽，結合科技與人文內容，讓藝術除了作品欣賞，更成為交流情感與分享故事的平台。

美國傳愛懷恩協會: https://gratelove.org