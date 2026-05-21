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李姸慧首訪灣區 全僑晚宴談新世代「台灣感性」

記者王湘涵／佛利蒙報導
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僑務委員會副委員長李姸慧首度到訪金山灣區，出席全僑歡迎晚宴談「台灣感性」。（記者...
僑務委員會副委員長李姸慧首度到訪金山灣區，出席全僑歡迎晚宴談「台灣感性」。（記者王湘涵╱攝影）

僑務委員會副委員長李姸慧首度到訪金山灣區，17日出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴，現場300位僑胞與社團代表齊聚一堂，展現僑界的團結與熱情。李姸慧以近年流行的「台灣感性」為主題，從半導體、AI談到跨文化溝通能力，分享她眼中台灣的新世代競爭力。

李姸慧表示，在灣區她走訪多個僑團與社區組織，都讓她感受到灣區僑胞對台灣深厚而真摯的情感。

李姸慧的致詞以輕鬆活潑的方式，提到近年亞洲社群流行的「台灣感性」概念。她提到現在世界對台灣的印象，已不只是科技產業或政治議題，而是一種從美食、教育到生活文化與人情味的整體感受。「台灣感性」不只是一個名詞，更像是一種在人與人交流中自然流露出的台灣特質。

她特別提及台灣年輕世代與海外僑青在不同文化之間自然切換、轉譯的能力，這種「跨文化、跨領域、跨世代」的溝通與協調，也是台灣未來與世界接軌的重要優勢，而海外僑胞正扮演著此關鍵橋樑。

台灣近年因AI與半導體產業受到全球關注，國際能見度持續提升，一座僅有2300萬人口的島嶼，能在全球科技與經濟版圖中占有重要位置，是所有台灣人的共同驕傲。李姸慧指出，僑委會近年也積極透過Facebook、Instagram等社群平台與海外年輕世代互動，希望透過更貼近年輕人的語言與方式，讓海外第二代、第三代僑青重新建立與台灣的連結與認同。

灣區僑界特別準備手工製作的紀念品，由晚宴籌備會代表吳怡明僑務委員致贈。紀念品以舊金山地標金門大橋為主體，也呼應李姸慧提到的「橋樑」，寓意海外僑胞作為台灣與世界之間的重要連結。

李姸慧17日也在金山灣區僑教中心主任莊雅淑陪同下，出席北加州台灣會館舉辦的「臺灣華語文學習中心（TCML）端午節臺灣文化導覽」活動，以及參訪北加州慈濟基金會。

李姸慧表示，北加州台灣會館長期凝聚灣區僑社情感，也積極推動台灣文化與華語文教育，成果深獲肯定。她也肯定會館TCML與Google合作推廣華語文教育的成果，讓會館TCML成為主流社會認識台灣與學習華語的重要窗口。

此外，李姸慧表示，此次首次走訪舊金山灣區，進入慈濟北加州分會後，便深刻感受到慈濟人溫暖且安定的力量。慈濟長期秉持「大愛無國界」精神，不論在台灣或美國主流社會，都展現出台灣慈悲與善良的人文價值，是台灣重要的「善實力」代表。

全體大合唱「愛拼才會贏」。（記者王湘涵╱攝影）
全體大合唱「愛拼才會贏」。（記者王湘涵╱攝影）

灣區7位僑務委員聯合僑界共同主辦盛大的全僑晚宴。（記者王湘涵╱攝影）
灣區7位僑務委員聯合僑界共同主辦盛大的全僑晚宴。（記者王湘涵╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔致詞。（記者王湘涵╱攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔致詞。（記者王湘涵╱攝影）

頒發感謝狀。（記者王湘涵╱攝影）
頒發感謝狀。（記者王湘涵╱攝影）

僑務委員會副委員長李姸慧到訪金山灣區，出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴。（記者王...
僑務委員會副委員長李姸慧到訪金山灣區，出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴。（記者王湘涵╱攝影）

晚宴籌備會代表吳怡明僑務委員致贈李姸慧副委員紀念品。（記者王湘涵╱攝影）
晚宴籌備會代表吳怡明僑務委員致贈李姸慧副委員紀念品。（記者王湘涵╱攝影）

李姸慧副委員長逐桌向僑胞致意。（記者王湘涵╱攝影）
李姸慧副委員長逐桌向僑胞致意。（記者王湘涵╱攝影）

僑務委員會副委員長李姸慧到訪金山灣區，出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴。（記者王...
僑務委員會副委員長李姸慧到訪金山灣區，出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴。（記者王湘涵╱攝影）

僑務委員會副委員長李姸慧到訪金山灣區，出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴。（記者王...
僑務委員會副委員長李姸慧到訪金山灣區，出席由灣區僑界舉辦的全僑歡迎晚宴。（記者王湘涵╱攝影）

崔競乾曾獲「華光一等獎章」，在現場捐贈一萬美金作為僑胞子弟的獎學金，是僑界具影響...
崔競乾曾獲「華光一等獎章」，在現場捐贈一萬美金作為僑胞子弟的獎學金，是僑界具影響力的重要支柱。（記者王湘涵╱攝影）

李副委員長高歌「愛拼才會贏」，展現人情味。（記者王湘涵╱攝影）
李副委員長高歌「愛拼才會贏」，展現人情味。（記者王湘涵╱攝影）

晚宴現場安排台語金曲表演，林貴香老師演唱。（記者王湘涵╱攝影）
晚宴現場安排台語金曲表演，林貴香老師演唱。（記者王湘涵╱攝影）

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