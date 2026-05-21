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東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

編譯廖宜怡╱綜合報導
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東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

原本遍布小型購物中心、傳統連鎖超市和大型停車場的東灣郊區城市，如今出現了新型主力商家：人氣亞洲超市。

舊金山紀事報報導，到今年底，東灣至少會有三家大型亞洲超市開業，第四家超市的旗艦店也即將破土動工。對當地社區而言，這雖然是經濟上的利好，但偶爾會引發文化衝突。一些老居民對這項變化持謹慎態度，另一些居民則欣然接受這些新服務和新商店。

這種興奮與緊張並存的情緒反映出東灣地區人口結構的快速轉型，與上世紀80、90年代矽谷科技業蓬勃發展時期的情況類似。現在，東灣亞裔人口已成為加州成長最快的群體之一，亞裔社區的崛起，也提升了零售商在當地擴展的信心。

都布林（Dublin）新開的韓國超市H Mart現在是東灣的新型主力商店代表，自今年3月開業以來，已成為全美業績最好的H Mart分店之一。都布林官員歡迎H Mart的入駐，認為它具有推動當地經濟的能力，有助增加銷售稅收入。

官員還表示，隨著人口結構的變化，這些新店也滿足了社區的重要需求。亞洲超市已獲得主流消費者青睞，它們在所有消費群體中的受歡迎程度已高於許多其他零售商，尤其對正在努力振興商業街區的城市更具吸引力。

儘管大部分居民對新店開業表示歡迎，但也有部分居民表示不歡迎。都布林官員說，他們收到一些居民的投訴，抱怨新超市停車場擁擠不堪，而且在他們看來，新超市販售的商品種類並不吸引人。

70歲的居民海登萊克（Kathleen Heidenreich）表示，都布林已經有大華超市，她不明白為什麼還需要另一家亞洲超市。

然而，市場需求顯然存在。過去20年，東灣都布林、聖拉蒙（San Ramon）和布利桑頓（Pleasanton）的人口結構發生了巨大變化，這三座城市現在的亞裔人口比率都很高，分別為55%、50%和44%。

東灣其他亞裔人口不斷增長的城市也紛紛出現大型亞洲超市。今年稍早，日本超市Tokyo Central在艾姆瑞維爾（Emeryville）Bay Street購物中心開業；亞裔人口高達64%的灣區第四大城佛利蒙也將迎來一個占地10萬平方呎的H Mart超市旗艦店，預計將於今夏破土動工。

商業房地產公司Newmark資深總經理拉札雷奇（Ben Lazzareschi）表示，亞洲超市的需求成長速度通常高於像Safeway和Sprouts等美國傳統超市，各年齡層消費者對亞洲及其他族裔食品的需求都很強。

亞裔 矽谷 舊金山

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