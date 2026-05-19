1號公路大蘇爾重開 帶旺中加州海岸觀光

1號公路大蘇爾重開帶旺旅遊，中加州海岸觀光熱潮回歸。（受訪者供圖）

加州 交通廳表示，加州1號公路全面重開後，大蘇爾（Big Sur）沿線觀光 人潮快速回流，帶動中加州海岸經濟明顯復甦。從卡梅爾（Carmel）到坎布里亞（Cambria）一帶，不少旅館、餐廳與小商家都表示，遊客數量自今年1月公路恢復通車後大幅成長。國殤日（Memorial Day）假期將至，業者也期待迎來更旺的暑假旅遊潮。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）、州交通官員、地方民代與商家代表16日在大蘇爾南端的拉格德角（Ragged Point）舉行活動，象徵夏季旅遊旺季正式展開，並表示1號公路在1月中旬全面重開後，大批遊客重新返回這條被譽為「世界最美海岸公路」的景點，也讓沿線社區逐漸走出過去三年的低潮。

根據加州旅遊廳（Visit California）數據，自1月15日重新開放後，拉格德角北向車流量較去年同期暴增超過900%。官員指出，先前因土石滑坡中斷多年的交通恢復後，大量累積已久的旅遊需求迅速釋放。

紐森表示，大蘇爾居民、小商家與當地社區在過去幾年展現高度韌性，如今公路重開，也讓觀光與地方經濟重新站穩腳步。他強調，基礎建設投資帶來的不只是交通改善，更是讓數以千計遊客重新回到中加州海岸，支持地方就業與商業活動。

在1號公路中斷期間，遊客無法完整從坎布里亞一路開往卡梅爾，長達三年時間對當地旅遊業造成沉重打擊。

數據顯示，今年以來，大蘇爾沿線餐廳與零售店顧客量平均增加約40%，部分熱門周末甚至比去年同期翻倍。旅館住房率也同步攀升，今年2月與3月住房率分別達80%與96%，高於去年同期的70%與85%。地方觀光業者認為，1號公路重新貫通，不只方便旅客，更直接帶動餐飲、零售、旅館與旅遊體驗等產業收入。

加州交通廳官員表示，修復工程期間始終將沿線居民與依靠觀光維生的家庭放在首位。如今看到地方經濟短短幾個月內迅速恢復，也凸顯保持1號公路暢通的重要性。

不少灣區民眾也將大蘇爾視為經典自駕景點。隨著夏季到來，沿著海岸欣賞太平洋景色、造訪知名景點與海邊小鎮，再次成為熱門旅遊選擇。