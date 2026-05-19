150→45起 BART電子犯罪大減 乘客重新使用筆電

灣區捷運(BART列)車上電子設備遭偷搶的事件大幅減少。(BART官網)

灣區 捷運（BART列）車上電子設備遭偷搶的事件大幅減少，乘客敢重新拿出筆記型電腦使用。

舊金山 紀事報報導，在疫情 爆發前，在列車上使用電腦或許會被視為高風險或天真之舉，當時BART每月發生多達140起電子設備偷搶案件。但如今，BART提供的數據顯示，人們或許有理由感到安全。今年3月，警方統計到乘客電子設備被偷搶的只有6起，遠低於2019年3月的117起。

BART警察局長富蘭克林（Kevin Franklin）受訪表示，犯罪率下降如此顯著，「以至於我們不得不修改圖表的縱軸」。現在，縱軸上顯示的犯罪案件數量僅為45起，而此前為150起。

同時，BART的警方扣留列車次數也大幅減少。警方扣留列車是指執法部門要求營運控制中心暫停列車運行五分鐘或更長時間，以便應對緊急情況、拘留嫌疑人、平息抗議活動或搜尋失蹤兒童。從1月到3月，BART乘客共經歷了955次延誤，較2023年4月至6月創下的2996次的峰值顯著下降。

但或許還有其他解釋。疫情前的BART在許多方面都與現在的截然相反。 2019年，這個龐大的鐵路網絡平均每個工作日運送多達40萬人次。車站入口處設有低矮的扇形閘門，人們經常翻越或推擠通過。街頭環境惡劣，包括無家可歸者和露天吸毒等問題持續滲透到車站，令公車工作人員左右為難，他們往往不得不兼任社會服務人員。

如今，由於遠距辦公的興起，BART的平均工作日客流量不足20萬人次。儘管票價收入持續下滑導致預算赤字，但該機構仍然對其基礎設施進行了現代化改造。如今，車站入口的裝置如同機場安檢一般嚴密。

乘客登上採用霓虹綠和藍色塗裝的「未來車隊」列車，車廂內設有大量自行車架和寬敞的站立空間。這裡的氛圍既正式又實用，彷彿在告訴所有人，任何人都可以把座位變成自己的工作台。

一些乘客表示他們已經注意到這種變化。「我覺得過去幾年情況有所改善，」阿卜杜（Tania Abdul）說。最近一個工作日的早晨，她推著自行車在鮑威爾街站的候車大廳裡穿梭。她停頓了一下，回憶起上次警察攔下她搭乘的列車是什麼時候。她回憶說，那大概是兩周前的事了，中斷時間很短。當時有人堵住了車門。