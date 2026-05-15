初創媒合大學生幫手 居家養老更安心

初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，72歲的聖拉斐市居民米勒（Paige Miller）和70歲的丈夫羅伯特尚不需要護理人員或護士，也不打算搬進養老院 。佩奇依然活躍且獨立，但經常因工作出差的羅伯特深知，他們確實需要某種形式的幫助。

因此，當他結識了一家本地初創企業的創始人時，他立即抓住這個機會。這家初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，其運作模式是學生以優惠租金 租住房主的一間房，作為交換，學生需為房主提供一定時長的服務。

通過這家總部位於聖拉斐爾的初創公司Joey Co.，米勒夫婦結識了就讀於附近多米尼加大學（Dominican University）的塔戈爾（Nanik Tagore）。22歲的塔戈爾自2024年起便與米勒夫婦同住，協助佩奇處理各類事務，例如開車送她去美甲沙龍、超市以及與朋友共進午餐，倒垃圾、取信件，並幫忙準備餐食。作為交換，他的房租可享受約50%至65%的折扣。

對米勒夫婦而言，這種安排很合適，因為他們有空餘房間可以出租，而且佩奇並不需要傳統護理員或家庭幫手所能提供的那種高強度照料。但她對日期、數字和日程安排感到困難，因此塔戈爾會幫她整理日曆。塔戈爾住在他們家，讓米勒夫婦感到安心。

對塔戈爾而言，這種安排讓他能在完成學業的同時，負擔得起這個高房價地區的住房。他的工作時間每周都不固定，取決於他的空閒時間和米勒夫婦的需求，而他喜歡這種靈活性，因為他既要忙於學業，還要參加籃球隊。

「Joeys」的創始人唐納利（Alison Donnally）於2023年創立這家公司，通過向潛在房東收取500美元的搜索費來盈利。如未能為其找到匹配對象，費用可退還。Joeys還會向房東收取相當於一個月房租的一次性配對費，以及每月299美元的服務費。服務費包含每月至少兩次與房東的溝通，以及一次與學生的溝通，以化解任何衝突或溝通問題。

唐納利強調，底線是Joeys團隊成員不得協助洗澡、身體接觸、餵食或餵藥。

作為審核流程的一部分，Joeys會對學生進行背景調查，包括聯繫其就讀大學，並至少核查兩份推薦信。