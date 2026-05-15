BART或關15站 周邊居民通勤打亂

住在BART車站附近的居民表示，車站的潛在關閉將徹底打亂他們的生活，並迫使他們重新依賴私家車出行。（取自BART官網）

據「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，隨著灣區 捷運（BART）警告稱可能削減服務，並最早於明年7月關閉15個車站，許多人將失去的遠不止是便利，而是自己所建立的生活基礎。

「標準」採訪了四處所謂「公共運輸導向型開發項目（TOD）」的居民，這些項目均建在BART可能關閉的車站旁。TOD在公共運輸走廊附近建設高密度住房，以獲得相關經濟、環境和社會效益。

從7月開始，隨著聯邦疫情 援助資金耗盡，且客流量仍遠低於疫情前水平，BART將面臨超過3.5億美元的運營赤字。該機構表示，如果選民在11月的投票中否決「連接灣區」（Connect Bay Area）銷售稅提案（即在四個縣提高0.5美分、在舊金山提高1美分），BART將在2027年7月前關閉15個車站，票價上調30%，並裁員1200人。

BART雖未明確列出將關閉的車站，但機構工作人員已根據客流量及車站沿線位置，向董事會提交了一份清單。令人憂心的是，這些削減措施可能導致整個系統走向終結。

BART列出了15個已建成的TOD項目，這些項目位於其車站附近，共計約4200套住宅單元，另有五個項目正在規畫或建設中。許多居民原本正是衝著BART的便利才搬來的。不少居民表示他們非常討厭開車，有些寧願換工作只為靠近BART車站。

諷刺的是，公共運輸的消失可能迫使許多人離開家園，因為不想開車，擔心被撬，也擔心駕駛帶來的危險。而坐公交不僅將通勤時間縮短了一半，還緩解了因交通擁堵引發的問題。

人們同時也擔心，如果票價如BART所警告的那樣上漲30%，即使是附近有車站，如果開車比坐火車更便宜，也可能會開始開車。

有居民表示，如果BART停運，他將開車上班。受油價飆升、8美元的過橋費以及舊金山市中心50美元的日停車費影響，開車通勤的成本將遠高於BART：每周往返兩次約需140美元，而乘坐BART僅需35美元。

除了住在BART沿線的居民外，來自各行各業的乘客都表示，如果該機構大幅削減服務並關閉車站，他們的通勤和職業生涯都將被徹底打亂。更糟糕的是，該機構預測，若列車完全停運，早尖峰時段海灣大橋（Bay Bridge）的車流量可能增加73%，Caldecott隧道則增加22%，司機平均需額外耗費19小時在路上。

居民表示，高速公路上每天都能看到車禍，坐BART是不會受傷的。