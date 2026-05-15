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紀事報民調：威善高大幅領先 華裔票成關鍵

舊金山訊
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前科技工程師賽特。（取自競選網站）
前科技工程師賽特。（取自競選網站）

距離加州第11國會選區初選僅剩數周，接替前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）席位的戰局逐漸明朗。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）最新民調顯示，州參議員威善高（Scott Wiener）大幅領先。而真正激烈的競爭，則集中在前科技工程師賽特（Saikat Chakrabarti）與舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）之間，兩人正爭奪第二名席次、力拚晉級11月決選。

根據民調結果，威善高獲得40%可能投票選民的支持，大幅領先；賽特與陳詩敏則分別為18%與17%，幾乎陷入統計誤差範圍內的拉鋸戰，其餘候選人則明顯落後。

華裔選票被視為此次選戰的重要變數。紀事報指出，華裔人口約占舊金山總人口四分之一，在接近戰局中可能扮演決定性角色。陳詩敏若當選，將成為首位代表舊金山進入國會的華裔人士，因此近來積極深耕華人社區。不過民調顯示，威善高目前在華裔選民中的支持度仍以36%領先陳詩敏的18%。

賽特則獲得13%華裔受訪者支持。報導指出，他近期正積極拓展華人社區選票，包括聘請30名會說粵語的地推人員，以時薪45美元進行拜票與選民接觸。

這份由民調公司Sextant Strategies & Research於4月28日至5月3日間進行的調查，共訪問819名可能投票選民。民調指出，三名主要候選人在自認為「進步派」的選民中支持度相近，但威善高在自由派與中間派選民中則佔據壓倒性優勢。

Sextant Strategies總裁布朗（Jonathan Brown）表示，賽特與陳詩敏都試圖爭奪「真正進步派代表」定位，但這樣的策略，也可能限制其更廣泛的選民吸引力。

三名候選人在政策立場上差異有限，包括支持全民健保制度、反對總統川普（Donald Trump）政府的大規模移民執法等。賽特與陳詩敏近來頻頻批評威善高反對對企業加稅，以及其對以哈戰爭立場不夠強硬。

不過民調顯示，加薩與巴勒斯坦議題並非大多數選民最關心事項。近六成選民認為降低生活成本才是最核心問題。住房、醫療保健、川普以及遊民問題，也都有兩到三成受訪者提及。

在競選最後階段，賽特與陳詩敏誰能挺進決選，外界認為將取決於兩人不同優勢能否發揮作用。

身為支付平台Stripe創始工程師之一的賽特，個人身價估計超過1億元，目前已自掏近500萬美元投入選戰，大量投放電視與社群媒體廣告，試圖以高曝光策略主導選民注意力。

陳詩敏募款落後，但獲得多個工會組織背書。分析認為，若工會在最後階段大規模動員成員上門拉票，將可能成為她的重要助力。此外，若即將卸任的裴洛西支持，也可能為她帶來關鍵加分。

舊金山市議員陳詩敏。（本報檔案照）
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舊金山 眾議院 華裔

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