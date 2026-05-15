金山警重點整治零售盜竊 促商家安心

本報當天走訪舊金山市區零售商，多數日用品都上了鎖。（記者李怡/攝影）

舊金山 警方近期持續加大打擊零售犯罪力道，再度引發市民關注。舊金山警察局（SFPD）日前宣布，警方在近期一波針對連環零售盜竊的行動中逮捕五名嫌犯，涉案金額超過4萬3000美元，犯案地點遍及Walgreens藥房、Safeway超市及多家零售與咖啡店。警方表示，近來零售犯罪已成為市府重點整治項目之一，希望透過加強執法，恢復商家與市民信心。

根據警方公布資訊，被捕嫌犯涉及多起有組織零售盜竊案件，部分嫌犯被指長期流竄於舊金山不同商圈犯案，偷竊商品後再轉售牟利。警方表示，這次行動除了巡邏警員，也結合零售商提供監視器畫面與防盜資料，才成功鎖定嫌犯。

近年舊金山零售犯罪問題受到全美關注，不少大型連鎖商店曾因偷竊問題縮短營業時間、增加保全，甚至直接關店。尤其疫情 後，部分商圈長期出現商品被公開偷拿、店員不敢阻止等情況，也讓外界對舊金山治安留下負面印象。

不少華人居民對此感同身受，住在Nob Hill社區的華裔居民 Alic Chen表示：「住在舊金山去超市買洗髮精、牙膏、香皂、維生素統統都被鎖進透明櫃子裡。買東西必須要按鈴請店員開鎖，很誇張。」

華埠 小商業主們表示，小商家其實承受不起反覆被偷的損失。大型連鎖店還能撐，小店被偷幾次可能一個月就白做了。之前不少商家因擔心衝突，對偷竊只能睜一隻眼閉一隻眼，如今警方開始頻繁執法，多少讓商家安心一些。

舊金山警察局稱，目前零售犯罪已不只是單純偷竊問題，部分案件背後涉及有組織犯罪集團，專門鎖定藥妝店、超市與便利商店高價商品，再透過網路轉售。警方近來也與州檢察長辦公室及其他灣區執法機構合作，希望跨區追查相關犯罪網絡。

部分民眾認為，除了加強逮捕，更重要的是後續司法處理是否真正有效。有社區居民稱，過去常看到嫌犯被捕後很快又重返街頭，如果只是一直抓、一直放，商家還是沒有安全感。