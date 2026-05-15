從國會到灣區市府 FAPA推「台美人傳統周」獲9官方肯定

北加州FAPA推動「台美人傳統週」獲九份官方肯定。（北加州FAPA提供）

「台美人傳統周」（Taiwanese American Heritage Week）於5月10日至17日在全美各地展開，台灣人公共事務會（FAPA）北加州 分會，今年共取得九份來自聯邦與地方層級的祝賀公告信（Proclamation Letter），肯定台美人社群長期在民主、經濟、教育與文化領域的參與和貢獻，也展現北加州台美社群近年深耕地方公共事務的成果。

目前已取得的九份祝賀公告信分別來自聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）、聯邦眾議員賽門（Lateefah Simon）、聯邦眾議員李卡多（Sam Liccardo）、聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna），以及舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）、屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）、柏克萊市長石井（Adena Ishii）、佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）與聖塔克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）。

佛利蒙市長薩爾萬於12日在市議會公開宣讀「台美人傳統州」公告，肯定台美人社群對城市發展、多元文化與公共參與的投入。

在佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）的支持下，FAPA及多個北加州台美社團也受邀出席市政會議，共同參與公告儀式，包括東灣台灣同鄉會、北美台灣人工程師協會、矽谷台灣同鄉會、南灣台灣同鄉會、中半島台灣同鄉會、北加州台灣青商會、北加州台灣同鄉聯合會及北加州台灣文化體育協會等團體均到場支持，展現灣區 台美社群跨世代、跨領域的凝聚力。

FAPA表示，「台美人傳統周」不只是文化活動，更希望透過地方倡議與公共參與，讓更多美國地方政府與主流社會認識台灣及台美人社群。近年灣區台美人在科技、教育、醫療、公共服務及公民參與等領域持續活躍，也讓地方政府與民選官員對台灣議題有更多接觸理解。

今年由區域委員Stacy帶領成員聯繫灣區各地市政府與民選官員辦公室，持續說明「台美人傳統周」的意義，讓更多地方政府看見台美人社群長期對灣區的社會參與。Stacy表示，灣區高度多元，各城市與地方政府關注議題不同，但許多台美人長年在各領域的投入，也深刻形塑灣區城市文化與社區樣貌：「讓台美人的付出獲得官方正式認可，是FAPA持續努力的方向。」

FAPA總會會長林素梅表示：「台美人傳統周」是外界認識台美人歷史與社群成就的重要機會，透過活動持續深化台美社群與美國地方社會的連結。

FAPA自1982年成立以來，長期推動台美人公共參與及台美關係倡議，今年全美共有80位跨黨派民選官員發布正式公告或祝賀信，創下「台美人傳統」推動27年來新高，其中包括19位州長、1位副州長、7位聯邦參議員、15位聯邦眾議員及30位市長。

區域委員Stacy表示，讓台美人的付出獲得官方正式認可，是FAPA持續努力的方向。（北加州FAPA提供）

佛利蒙市長薩爾萬（右一）親自於市議會公開宣讀，黃潔宜市議員（右二）到場祝賀。（北加州FAPA提供）

來自佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）的祝賀公告信。（北加州FAPA提供）

FAPA長期推動台美人公共參與及台美關係倡議，此為參與「台灣文化周」的擺攤。（圖北加州FAPA提供）