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蒙特瑞半島68號公路 啟動AI交通號誌系統

編譯林思牧／綜合報導
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兩個紅色路標之間的路段，已開始使用AI交通號誌系統。(取材自谷歌地圖)
兩個紅色路標之間的路段，已開始使用AI交通號誌系統。(取材自谷歌地圖)

加州一條壅塞嚴重的公路，如今開始由人工智慧(AI)控制交通號誌，駕駛人殷切期待了解它是否有成效。

媒體SFGATE報導，今年夏天造訪蒙特瑞半島的遊客可能在不知不覺中參與了一項人工智慧實驗，該實驗旨在確定他們到達目的地的速度是快還是慢。縣交通部門官員與加州交通廳(Caltrans)聯手，做出大膽嘗試：AI信號系統試點項目，有望使這路段不再需要交通圓環（roundabouts）。

本周，加州交通廳在歷史悠久的68號公路沿線啟動了AI號誌系統計畫。這條公路連接薩利納斯的農田和蒙特瑞的海岸，是從101號公路下來後通往該地區的主要幹道。目前，從San Benancio Road到Josselyn Canyon Road這段交通繁忙的九哩路段已啟用自動調整交通號誌。

當地交通官員表示，雖然人眼無法察覺這一變化，但在即將到來的旅遊高峰期，交通是否更加順暢，對於所有試圖前往目的地的人來說應該非常明顯。

「我們本周完成了系統部署，現在已經投入使用，」蒙特瑞縣交通局首席工程師比爾斯（Doug Bilse）告訴SFGATE，「系統於5日正式上線，還有一些問題需要解決，但總體運行正常。這是一個仍在趨於完善的項目，我們將對其進行為期五年的試點評估。」

該計畫部署了自動調整交通號誌，結合了AI和感測器，可以確定並自動調節以適應即時的交通流量。比爾斯表示，該計畫選擇在夏季旅遊旺季來臨之際啟動，是經過精心設計的。「幾周後學校開始放假，有大活動或或發生任何意外情況時，自動調整系統的優勢就體現出來了。」

加州 人工智慧

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