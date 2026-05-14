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威州米格魯實驗犬 灣區展開新生活 引發動物實驗倫理討論

記者王湘涵╱灣區報導
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米格魯犬因體型中小、個性溫順、攻擊性低，長年被廣泛用於藥物與醫療研究，或作為工作...
米格魯犬因體型中小、個性溫順、攻擊性低，長年被廣泛用於藥物與醫療研究，或作為工作檢疫犬。（AI生成）

數十隻過去被飼養於威斯康辛州大型實驗犬繁殖機構Ridglan Farms的米格魯犬，近日陸續抵達灣區，在動保組織與寄養家庭協助下展開新生活。這批犬隻長期生活於封閉環境，如今離開實驗系統後首次接觸草地、家庭與一般寵物生活，也再次引發外界對動物實驗倫理的討論。

根據NBC灣區新聞報導，這批米格魯犬日前搭乘長途巴士跨越約2000哩抵達北加州，由北加州米格魯救援組織（Northern California Beagle Rescue）與多個志工團體接手安置。部分犬隻剛到時顯得緊張安靜，也有些狗因長期生活於實驗環境，出現牙齒與營養狀況不佳等問題。

參與安置的志工表示，不少狗狗是第一次踩上草地、第一次用水碗喝水、也第一次真正進入家庭生活。由於過去長期缺乏與外界互動，有些犬隻對聲音與陌生環境仍較敏感，但也有不少狗很快開始主動親近人類，逐漸適應新環境。

Ridglan Farms長年被視為美國大型實驗犬繁殖設施之一，主要提供生醫研究與藥物測試用途犬隻。米格魯犬因體型中小、個性溫順、攻擊性低，加上容易與人互動，長年被廣泛用於藥物與醫療研究。另一方面，米格魯也以靈敏嗅覺聞名，美國海關與農業檢疫單位長期使用米格魯作為檢疫犬，協助在機場查緝違規農產品與食品，也使其成為全球最常被用於動物實驗的犬種之一。

近年在動保團體持續抗議與外界壓力下，業者日前同意停止繁殖供實驗使用的米格魯犬，並陸續將大約1500隻犬隻交由各地救援組織安置。報導指出，參與救援行動的部分動保人士過去曾因闖入設施營救犬隻而遭警方逮捕，也讓相關事件在美國動保圈持續受到關注。支持動物實驗者認為，部分藥物與醫療研究仍需依賴動物測試；但反對者則批評相關制度讓大量動物長期處於封閉與高壓環境，呼籲加速尋找替代方案。

灣區近年動保與寵物收養風氣持續增加，不少家庭投入寄養與救援工作，也使北加州成為此次獲救犬隻的重要安置地點之一。動保人士表示，希望這些曾經生活於實驗室環境的犬隻，未來能逐漸適應一般家庭生活，真正學習如何「當一隻狗」。

灣區 威斯康辛州 加州

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