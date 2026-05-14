舊金山警方破獲Stonestown汽車爆竊 逮3嫌

警方在搜查車輛時，查獲Stonestown Mall汽車偷盜案中的失物、作案工具，以及六個失竊催化轉換器。（舊金山警局提供）

舊金山 警局（SFPD）日前在Stonestown購物中心一起汽車爆竊案調查中，透過即時調查中心（Real Time Investigation Center, RTIC）與車牌辨識系統（ALPR）跨灣區 追查，逮捕兩名涉嫌連環汽車盜竊與偷竊催化轉換器的男子，並起獲六個失竊催化轉換器及多項贓物。

警方表示，案件發生於本月7日上午約10時，警員接報前往Stonestown處理一起汽車盜竊案。報案人指出，有嫌犯闖入車輛並偷走車內財物。警方隨後在RTIC協助下，由市警局便衣小組展開搜索。

調查期間，警方透過自動車牌辨識技術追蹤嫌犯車輛行蹤，並發現該車所懸掛車牌為失竊車牌。警方同時在柏克萊警局協助下，鎖定一名與案件有關聯的男子、39歲Bay Point居民佛里斯（Calvin Fries）。警方指出，佛里斯還涉及其他犯罪，包括偷竊催化轉換器、汽車爆竊及詐欺案件。

警方後續發現嫌犯曾更換車牌，而ALPR系統隨後在北灣艾塞利托市（El Cerrito）附近發出警報。舊金山警方便衣警員趕赴El Cerrito Plaza，成功找到涉案車輛，並當場逮捕兩名嫌犯。

警方確認兩名嫌犯分別為佛里斯，以及34歲布倫特伍德（Brentwood）居民薩皮恩（Wyatt Zapien）。

警方在搜查車輛時，查獲Stonestown Mall汽車偷盜案中的失物、作案工具，以及六個失竊催化轉換器。

兩人隨後被送往舊金山縣監獄收押，面臨二級偷盜、持有失竊財物、持有偷盜工具及共謀等多項罪名。警方表示，薩皮恩另涉及三項外縣通緝令。

市警局盜竊案調查組進一步調查後，也將佛里斯與另一起催化轉換器竊案連結，並確認薩皮恩涉及另外兩起催化轉換器偷竊案，以及一起重罪逃逸案件。