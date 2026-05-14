提升效率、簡化行政架構 舊金山市府將裁撤43委員會

市議長孟達文指出，目前憲章修正草案包含約150項市憲修改內容，但多屬行政與制度面的調整，「應該不至於讓任何人情緒失控」。(本報檔案照)

舊金山 紀事報報導，舊金山市議會13日通過一項具爭議性的改革方案，將裁撤43個委員會與諮詢小組，作為提升市府效率、簡化行政架構的一部分。不過，部分社區團體與倡議人士批評，相關改革恐削弱公共監督與民眾參與市政的機會。

支持改革者認為，舊金山市多年來設立過多功能重疊、早已停擺或缺乏實際效益的委員會，造成行政資源浪費；反對者則擔憂，市民將失去向市府發聲的重要平台，尤其是弱勢群體的意見更可能被邊緣化。

市議會當天以六票贊成、四票反對通過該項條例。投下反對票的包括市議員梅義加（Myrna Melgar）、陳詩敏（Connie Chan）、陳小焱（Chyanne Chen）與華頌善（Shamann Walton）。

梅義加表示，她支持整體精簡政府的方向，但對部分具體內容仍有疑慮，尤其是「幼兒照護與教育監督諮詢委員會」（Early Care and Education Oversight and Advisory Committee）被列入裁撤名單。她曾在該委員會任職。

她表示：「我想強調，這項條例的大部分內容都是必要的，也應該推行。我只是希望能有方法，在不造成其他負面或意外後果的情況下完成改革。」

她也表示，未來可能會推動其他立法，以修正部分她認為需要重新檢討的內容。

這項改革源於2024年由選民通過的一項提案，要求市府檢討並縮減龐大的委員會體系。為此，市府成立專責工作小組，提出相關建議，再由市議會進一步制定條例。

除了已通過的條例外，市議會接下來還將提出更大規模的市憲章修正案，需交由今年11月選民公投決定。市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）表示，他與其他市議員過去幾個月一直在起草相關版本，預計下周正式提出。

由於舊金山部分委員會是寫入市行政法，可由市議會直接修訂；另一些則列入市憲章，必須經由公投才能變更，因此整體改革程序相當複雜。

孟達文指出，目前規畫中的憲章修正案，將避免觸及部分最具爭議性的建議，包括修改警察委員會（Police Commission）及警長部門監督委員會（Sheriff’s Department Oversight Board）架構等內容。

孟達文表示：「引發最大爭議的多數項目，目前都已被移除。」

他並透露，目前草案包含約150項市憲修改內容，但多屬行政與制度面的調整，「應該不至於讓任何人情緒失控」。

多個社區倡議團體則在上走規則委員會（Rules Committee）聽證會上反對部分裁撤計畫。遭點名可能被取消的「庇護所監督委員會」（Shelter Monitoring Committee）尤其引發關注。

支持精簡改革人士則認為，該委員會的核心功能應改由市府員工負責執行。不過，Friedenbach反駁表示，市府員工不僅缺乏足夠時間，也難以取得收容所居民的信任。