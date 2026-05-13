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佛利蒙亞裔文化節 台灣童玩引親子駐足

記者王湘涵／紐華克報導
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體驗台灣夜市的傳統童玩彈珠台。（TAFNC提供）
體驗台灣夜市的傳統童玩彈珠台。（TAFNC提供）

佛利蒙多個社區組織聯合舉辦的「亞裔文化節」（Asian Heritage Festival）日前在紐華克NewPark Mall登場，現場集結多個亞洲族裔文化攤位與表演活動。其中由北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）設置的台灣文化攤位，以傳統童玩與台北101著色互動吸引不少親子家庭駐足參與，成為活動中的熱門交流區之一。

活動當天，不少小朋友坐在桌前替台北地標101著色，也有家長陪同體驗台灣夜市常見的傳統彈珠台等童玩，現場不時可見家庭邊玩邊拍照；攤位志工則以中英文向民眾介紹台灣文化與景點，讓許多首次接觸台灣的家庭，透過互動方式留下印象。

除了童玩與彩繪活動外，現場也設置QR code互動區，民眾可掃描觀看「台灣之美」相關影片，從自然景觀、人文風情到城市地標，進一步認識台灣。主辦團隊表示，希望透過較生活化、互動且具參與感的方式，讓不同年齡層與族裔背景的民眾更容易接觸與理解台灣文化。

北加州台灣同鄉聯合會成立至今已超過50年，長期串聯舊金山灣區各地台灣鄉會與社團，並持續參與灣區在地文化與社區活動；希望透過類似內容，讓更多不同背景民眾認識台灣，也讓年輕世代透過文化體驗建立連結。

北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華當天與多位志工到場協助，她表示，亞裔文化節提供不同族群交流的平台，也讓台灣社群有機會向主流社區介紹台灣文化的特色。看到不少家庭主動停下腳步參與互動，甚至進一步詢問台灣旅遊與文化資訊，讓團隊感受到文化交流的溫度，也期待未來持續透過社區活動，讓更多民眾認識台灣。

北加州台灣同鄉聯合會攤位吸引民眾駐足，甚至進一步詢問台灣旅遊與文化資訊。（TAF...
北加州台灣同鄉聯合會攤位吸引民眾駐足，甚至進一步詢問台灣旅遊與文化資訊。（TAFNC提供）

「亞裔文化節」9日在紐華克登場，北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）設置台灣文化攤...
「亞裔文化節」9日在紐華克登場，北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）設置台灣文化攤位。（TAFNC提供）

親子共同替台北地標101著色。（TAFNC提供）
親子共同替台北地標101著色。（TAFNC提供）

親子 加州 亞裔

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