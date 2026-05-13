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早於納巴 利佛摩再推酒鄉形象 整月活動串聯市中心

記者王湘涵／利佛摩報導
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利佛摩「Wine Month」開跑，串聯整月酒莊與社區活動。（翻攝自Liverm...
利佛摩「Wine Month」開跑，串聯整月酒莊與社區活動。（翻攝自Livermore Valley Wine Community活動頁面）

許多灣區民眾熟悉納巴酒鄉，但距離東灣更近的利佛摩谷，其實也是加州歷史最悠久的葡萄酒產區之一。隨著5月15日「Uncorked!」品酒盛會登場，利佛摩今年也透過「Wine Month」整月串聯酒莊、餐廳與市中心活動，重新打造有別於納巴的酒鄉形象，希望以更在地生活感的氛圍，吸引灣區民眾重新認識這座東灣酒鄉。

百年酒鄉 重打造辨識度

利佛摩谷為加州最早的葡萄酒產區之一，歷史可追溯至19世紀，甚至早於納巴部分知名酒莊發展時期。當地位於東灣內陸，白天氣候較熱，但夜晚降溫明顯，形成適合葡萄生長的日夜溫差，也發展出不同於納巴的酒體與風味特色。

近年當地除持續發展Cabernet Sauvignon、Sauvignon Blanc與Petit Sirah等代表性酒款，也積極推廣更具社區感與生活感的「葡萄酒旅遊」（wine tourism）；相較於納巴偏向度假型酒莊旅遊，利佛摩近年更強調結合市中心餐飲、社區活動與在地生活感，希望吸引更多灣區居民或家庭以一日遊方式親近酒鄉文化。

評審盲測 將成評酒平台

今年活動另一焦點，是新成立的「California Signature Wine Awards」。該獎項整合原有的阿拉米達縣集會葡萄酒比賽（Alameda County Fair Wine Competition）與利佛摩谷葡萄酒社區（Livermore Valley Wine Community）評酒活動，成為新的加州葡萄酒評選平台，希望進一步提升利佛摩與加州在地酒款的辨識度。

評審本周已陸續展開盲測評選（blind tasting），集結多位侍酒師（sommelier）、葡萄酒教育工作者與產業專業人士參與，在不知道酒莊與品牌資訊的情況下，依香氣、口感、平衡度與整體表現進行評分。評審將從不同品種與類別中選出金牌（Gold Medal）以上酒款，並於5月15日舉行的「Uncorked!」活動中開放民眾試飲；活動當晚也將公布Best Red、Best White等最高榮譽酒款，成為今年「Wine Month」的重要亮點之一。

酒月折扣 結合餐廳社區

除了酒莊活動之外，今年利佛摩市區多家餐廳與酒吧也推出「Cork & Fork」串聯活動，提供店內指定利佛摩谷葡萄酒每瓶折抵15美元的優惠，希望結合餐飲、音樂與社區活動，打造更貼近灣區居民日常生活的品酒文化。

今年「Wine Month」期間也安排有街頭節慶、葡萄酒搭餐、現場音樂、戶外市集與酒莊體驗等活動，讓民眾不只走進酒莊，也能以更親近生活的方式，透過整座城市感受利佛摩不同的葡萄酒文化。

5月15日舉行的「Uncorked!」活動將由評審盲測評選出金牌以上酒款，並開放...
5月15日舉行的「Uncorked!」活動將由評審盲測評選出金牌以上酒款，並開放民眾試飲。（翻攝自Livermore Valley Wine Community活動頁面）

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