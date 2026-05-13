山景城水管完成消毒 未檢出大腸桿菌

山景城供水管線已完成消毒，未檢出大腸桿菌。（美聯社）

據「信使報」（Mercury News）報導，山景城（Mountain View）正逐步恢復供水，為自4月下旬以來一直斷水的約20戶家庭提供清潔用水。

市政府在11日發布最新通報，為Drucilla Drive和Carla Court 兩條路上21戶家庭供水的水管「超量氯化」（super-chlorination）消毒工作已完成，檢測結果顯示該管線已「徹底消毒」，未檢出大腸桿菌（coliform bacteria）。

因此，連接Drucilla Drive兩端管線以恢復全面供水的工作已於周一開始，預計將於當天結束。

市政府表示，管線重新連接後將進行另一次檢測，以確認無細菌存在。檢測結果需24至30小時出具，預計「煮沸飲用水」（boil water）通知將持續至13日。

此次供水中斷始於4月24日，當時在Bonita大道與Cuesta Drive大道交匯處附近進行升級和更換工程時，水泥漿與供水主管線發生接觸。市政府最初切斷了約67戶家庭的供水。

檢測顯示存在大腸桿菌，該細菌可能導致人體患病。

市政府隨後恢復了供水，但要求居民在飲用或烹飪前將水煮沸至少一分鐘。上周，在為46戶家庭供水的主管線檢測結果呈陰性後，市政府解除了針對這些家庭的限制。

但為其餘家庭供水的主管線中仍存在該細菌，因此對其進行了超氯化處理。該項目要求承包商為這些家庭鋪設臨時管線，切斷主管線並注入高濃度氯。